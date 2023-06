20 Kata-kata Ucapan Terima Kasih untuk Guru dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Bagikan saat Kelulusan

TRIBUNJABAR.ID - Simak contoh kata-kata ucapan terima kasih untuk guru dalam Bahasa Inggris beserta artinya yang bisa disampaikan saat kelulusan.

Momen kelulusan menjadi waktu yang tepat jika seorang siswa ingin mengungkapkan rasa terima kasih pada gurunya.

Sebab saat kelulusan artinya siswa tingkat akhir akan melanjutkan perjalanan pendidikannya dan meninggalkan guru-guru di sekolah.

Apalagi seorang guru memegang peran penting dalam proses pembelajaran di sekolah.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan ucapan terima kasih untuk guru saat kelulusan.

Ilustrasi guru sedang mengajar --- terdapat kata-kata terima kasih untuk guru yang menyentuh hati berikut ini saat kelulusan sekolah. (Freepik.com)

Berikut contoh kata-kata terima kasih untuk guru dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. I will always be grateful for the time and effort you put into teaching me. Your passion for education is truly infectious!

Artinya: "Saya akan selalu berterima kasih atas waktu dan upaya yang Anda lakukan untuk mengajari saya. Semangat Anda untuk pendidikan benar-benar menular!"

2. Thank you for being patient with me and for never giving up on me. You're the true MVP!

Artinya: "Terima kasih telah bersabar dengan saya dan tidak pernah menyerah pada saya. Anda adalah MVP sejati!"

3. To the best teacher a kid could ask for, I appreciate your creative and engaging lessons that made learning fun and exciting.

Artinya: "Kepada guru terbaik yang dapat diharapkan oleh seorang anak, saya menghargai pelajaranmu yang kreatif dan menarik, yang membuat belajar menjadi menyenangkan dan mengasyikkan."

4. You have been an incredible mentor and role model for me, and I am so thankful for your guidance!

Artinya: "Anda telah menjadi mentor dan panutan yang luar biasa bagi saya, dan saya sangat berterima kasih atas bimbingan Anda!"