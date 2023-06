Sosok Rahmania Astrini, Penyanyi Asal Bandung yang Jadi Tamu Spesial Konser Coldplay di Jakarta

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi muda asal Bandung, Rahmania Astrini terpilih menjadi tamu spesial konser Coldplay di Jakarta pada 15 November 2023.

Pengumuman itu disampaikan melalui Instagram resmi promotor penyelenggara, PK Entertainment pada Senin (12/6/2023).

"Introducing special guest for the Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta - @rahmaniaastrini," tulis keterangan unggahan PK Entertainment.

Lantas seperti apa sosok Rahmania Astrini?

Sosok Rahmania Astrini

Penyanyi bernama lengkap Rahmania Astrini Purwono ini lahir di Northampton, Massachusetts, Amerika Serikat pada 4 Juli 2001 (usia 21 tahun).

Meski lahir di negeri Paman Sam, Rahmania Astrini tumbuh besar di Kota Bandung.

Rahmania Astrini, musisi muda pendatang baru di dunia musik Indonesia. (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Ia menamatkan bangku SD hingga SMP di Pribadi Bilingual Boarding School Bandung.

Kemudian ia menyelesaikan bangku SMA di SMAN 5 Bandung.

Perempuan yang akrab disapa Astri ini mulai menekuni dunia musik dengan mengikuti les piano sejak SD.

Selain piano, ia juga piawai memainkan gitar yang dipelajarinya sejak 2016.

Astri mulai dikenal sejak dirinya kerap mengunggah cover lagu di Instagram dan YouTube.

Karier profesionalnya resmi dimulai pada 2017 ketika ia bergabung bersama perusahaan rekaman Warner Music Indonesia.

Single pertamanya berjudul "Menua Bersama" rilis pada 24 November 2017.