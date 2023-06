Nabila Taqiyyah Indonesian Idol 2023, Warnai Kemeriahan Panen Hadiah Simpedes BRI Cirebon

TRIBUNJABAR.ID,- Pawai, Panen, Panggung, Pasar, dan Pojok Eksis mewarnai kemeriahan Panen Hadiah Simpedes (PHS) reguler BRI Branch Office Cirebon Kartini dan Branch Office BRI Cirebon Gunung Jati yang secara bersamaan melaksanakan acara undian Panen Hadiah Simpedes (PHS) periode semester 2 Tahun 2022 (September 2022 hingga Maret 2023) yang diadakan di Atrium Grage Mall 23, Sabtu (10/6/23).

Acara PHS diawali dengan pelepasan Pawai Hadiah Simpedes yang dikawal patwal dan diiringi kendaraan bermotor yang membawa hadiah grand prize mobil Toyota Avanza, motor dan hadiah lainnya oleh Branch Office Head BRI Cirebon Kartini Ferdian Handoko dan Branch Office Head BRI Cirebon Gunung Jati Bastian Nur Ardiansyah bersama Manager Bisnis Mikro BRI Cirebon Kartini Anto Subandi dan Deden Nurbantara serta Manager Bisnis Mikro BRI Cirebon Gunung Jati Rosita dan Arief Sunandar, para Kepala Unit, Mantri BRI menuju Atrium Grage Mall sebagai tempat pengundian PHS.

Branch Office Head BRI Cirebon Gunung Jati Bastian Nur Ardiansyah dan Branch Office Head BRI Cirebon Kartini Ferdian Handoko berfoto bersama para Umbrella BRI yang cantik-cantik usai melaksanakan pawai hadiah.*

Hadir pada kesempatan ini Pgs Regional Micro Banking Head BRI RO Bandung Firiany Dewi Zairina, Manager Micro Business Department Titik Wulandari, OJK Cirebon, para saksi Notaris, Dinas Sosial, Kepolisian, perwakilan Askrindo, Jamkrindo, BRINS, BRILife dan undangan terpilih.

Pengundian PHS dipandu MC yang luar biasa dan cukup menghibur Agung dan Siska serta Rama dan DQ membuat suasana semakin hangat dan meriah. Para Pimpinan BRI usai melakukan pawai menuju Atrium Grage Mall, disambut oleh penari, homeband dan pengalungan bunga oleh Umbrella BRI yang cantik-cantik. Serta penampilan UBC Dancer dan Pegaz Project Etnic by Pegaz Management yang tampil sangat apik menghibur penonton.

Pembukaan acara pengundian PHS periode 2 tahun 2022 ditandai dengan permainan angklung oleh Branch Office Head BRI Cirebon Gunung Jati Bastian Nur Ardiansyah dan Branch Office Head BRI Cirebon Kartini Ferdian Handoko di Atrium Grage Mall Cirebon.*

Acara semakin seru para pengunjung memadati Atrium Grage Mall dan tamu undangan memenuhi kursi yang disiapkan panitia PHS, mereka sangat terhibur dan berinteraktif untuk bernyanyi dan berjoget bersama menikmati aksi Panggung Nabila Taqiyyah Indonesian Idol 2023 bersama Band Perform dengan suara khas dan merdunya memukau para penonton dan juga tamu undangan.

Branch Office Head BRI Cirebon Gunung Jati Bastian Nur Ardiansyah mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Cirebon yang hadir dan begitu antusias memenuhi Atrium Grage Mall. Juga kepada Nabila Taqiyyah Indonesian Idol 2023 yang berkenan hadir mewarnai kemeriahan acara pengundian Panen Hadiah Simpedes periode 2 tahun 2022.

Suasana pengundiah Panen Hadiah Simpedes BRI Branch Office Cirebon Kartini dan Cirebon Gunung Jati meriah dihadiri banyak tamu undangan dan pengunjung Atrium Grage Mall Cirebon.*

“Alhamdulillah berjalan dengan lancar sangat senang sekali, karena hari ini sangat luar biasa acara PHS dihadiri banyak tamu undangan dan pengunjung Atrium Grage Mall begitu antusias menyaksikan aksi panggung Nabila Taqiyyah,”ucap Bastian disela-sela acara.

Bastian mengatakan acara pengundian PHS ini kita laksanakan cukup meriah dan ramai. Kemeriahan ini tentunya kami persembahkan khususnya kepada para nasabah yang loyal dan setia menyimpan kelebihan dananya untuk ditabung di tabungan BRI Simpedes.

Bazar UMKM mitra binaan BRI Branch Office Cirebon Kartini dan Cirebon Gunung Jati tampak ramai dikunjungi pembeli yang bertransaksi dengan cashles Qris BRI yang cepat dan aman.*

Senada dengan Branch Office Head BRI Cirebon Gunung Jati Bastian Nur Ardiansyah. Branch Office Head BRI Cirebon Kartini Ferdian Handoko menjelaskan rangkaian PHS diisi acara menarik dan berlimpah hadiah serta banyak doorprize bagi tamu undangan yang hadir. Dengan kegiatan 5P, yaitu Pawai, Panen, Panggung, Pasar, dan Pojok Eksis. Selain itu kita juga menggelar bazaar umkm dan lomba dancer yang diikuti banyak perserta.

“Selain Pawai, digelar Panggung yang berfungsi sebagai area sentral menampilan para pemusik yang menghibur para tamu undangan terpilih. Pojok Eksis sebagai area untuk mengaktualisasi diri dan area foto selfie. Sedangkan Pasar berupa bazaar untuk area jual beli produk-produk unggulan milik UMKM yang juga debitur binaan BRI dengan pembayaran secara cashless atau non tunai menggunakan QRIS, Kartu Debit BRI, BRIZZI yang cepat dan aman. Puncak acara kegiatan diberi nama Panen dan ditandai dengan pengundian hadiah,”terang Ferdian.

Ferdian menjelaskan BRI sangat komitmen terhadap pembinaan, perkembangan dan pemasaran produk para UMKM untuk bisa naik kelas. Mereka semua sudah dipersiapkan cara bertransaksi dengan cashless tidak menggunakan uang cash lagi, tetapi mereka semua menggunakan sistem pembayaran cashless dengan menggunakan scan QR Code dengan QRIS BRI yang cepat dan aman,“ ucapnya.

”Acara ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan saldo dan transaksi melalui penggunaan QRIS. QRIS BRI sangat memudahkan setiap transaksi karena setiap bertransaksi secara otomatis uang akan masuk ke tabungan dan bisa dilihat pada saat itu juga. Tidak perlu memegang uang kemudian pedagang senang karena tidak harus menyiapkan uang kembalian.

Selain itu, kami juga mengadakan Panen Hadiah yang mengundi banyak hadiah, mulai dari grand prize 2 unit mobil All New Toyota Avanza, Sepeda Motor Yamaha New Fino dan Yamaha MG, LED TV 42”, Lemari Es, Mesin Cuci, serta hadiah hiburan berupa LED TV 32’ dengan jumlah kupon sebanyak 89.295.680 poin dan hadiah cukup banyak serta dooprize bagi tamu undangan,”ungkapnya.

Ferdian menyampaikan pengundiannya dilakukan langsung oleh nasabah dengan disaksikan pihak Notaris, Dinas Sosial, Kepolisian dan perwakilan BRI dilakukan secara fair dan dilakukan hanya di setiap cabang BRI, sehingga nasabah penabung Simpedes memiliki kesempatan dan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan hadiah. Nasabah bisa menyaksikan acara tersebut melalui kanal Youtube dan juga bisa nonton langsung secara live streaming di semua unit kerja BRI Cirebon Kartini dan Cirebon Gunung Jati.

Pada kesempatan ini, nasabah yang beruntung mendapatkan grand prize mobil Toyota Avanza Type G adalah Anisah Bt H Kurniah nasabah BRI Unit Panguragan Kartini dan Suhaeri nasabah BRI Unit Babakan Gunung Jati. Hadiah secara simbolis diserahkan oleh Branch Office Head BRI Cirebon Gunung Jati Bastian Nur Ardiansyah kepada Kepala Unit BRI Babakan Gunung Jati dan Branch Office Head BRI Cirebon Kartini Ferdian Handoko kepada Kepala Unit BRI Panguragan Kartini yang mewakili pemenang. Disaksikan Pgs Regional Micro Banking Head BRI RO Bandung Firiany Dewi Zairina, Manager Micro Business Department Titik Wulandari dan Nabila Taqiyyah Indonesian Idol.

Branch Office Head BRI Cirebon Gunung Jati Bastian Nur Ardiansyah dan Branch Office Head BRI Cirebon Kartini Ferdian Handoko mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh karyawan BRI Branch Office Cirebon atas dedikasinya selama bekerja. “Alhamdulillah berkat kinerja yang baik, pertumbuhan nasabah BRI Simpedes Branch Office Cirebon Gunung Jati dan Cirebon Kartini, terus meningkat dan tumbuh sangat baik dari tahun ketahun,”katanya.

Bastian Nur Ardiansyah dan Ferdian Handoko mengucapkan selamat kepada pemenang hadiah grand prize mobil Toyota Avanza dan hadiah lainnya. semoga hadiah ini bermanfaat dan bisa menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

“Kami mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaannya kepada Bank BRI. Semoga para nasabah baru maupun yang lama agar dapat meningkatkan saldonya, karena semakin banyak saldonya tentunya semakin banyak peluang bank khususnya BRI untuk dapat menyalurkan dananya membantu masyarakat yang membutuhkan kredit, terutama untuk membantu permodalan para UMKM, seperti kredit Kupedes dan KUR.

Kepada nasabah BRI Simpedes yang masih belum beruntung mari tingkatkan terus saldo tabungannya. Cukup memiliki saldo tabungan Simpedes minimal Rp 100 ribu akan mendapatkan peluang dan kesempatan menang pada periode-periode berikutnya,” pungkas Bastian Nur Ardiansyah dan Ferdian Handoko.*