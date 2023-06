UPDATE Harga Kebutuhan Pokok di Pangandaran pada Minggu Pertama Juni, Beras Premium Rp 12 Ribu

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Pemerintah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran melaporkan update harga kebutuhan pokok masyarakat minggu pertama bulan Juni 2023.

Update harga kebutuhan pokok masyarakat ini yang terjadi di tiga pasar di Kabupaten Pangandaran.

"Harga terbaru ini hasil pemantauan kami di Pasar Kalipucang, Pasar Pananjung, dan Pasar Parigi pada Senin, 5 Juni 2023," ujar Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, Supendi, kepada Tribunjabar.id, Jumat (9/6/2023) pagi.

Pasar Kalipucang

Harga beras premium Rp 12 ribu per kilogram, beras medium Rp 11 ribu per kilogram, kedelai Rp 14 ribu per kilogram, cabai merah Rp 40 ribu per kilogram.

cabai kriting Rp 30 ribu per kilogram, cabai rawit Rp 40 ribu per kilogram, cabai hijau Rp 40 ribu per kilogram, bawang merah Rp 35 ribu per kilogram, bawang putih Rp 35 ribu per kilogram.

Gula pasir kemasan Rp 14 ribu, gula pasir curah Rp 14 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan Rp 15 ribu, minyak goreng curah Rp 15 ribu per kilogram.

Tepung terigu curah Rp 10.500, tepung terigu kemasan Rp 13 ribu per kilogram, jagung pipilan Rp 15 ribu per kilogram, daging sapi Rp 140 ribu per kilogram, daging ayam broiler Rp 32 ribu per kilogram

Kemudian, daging ayam kampung Rp 60 ribu per kilogram, telur ayam broiler Rp 28 ribu per kilogram, ikan mas Rp 40 ribu per kilogram, ikan mujair Rp 35 ribu per kilogram dan gas LPG 3 Kg Rp 24 ribu per tabung.

Pasar Pananjung

Harga beras premium Rp 12 ribu per kilogram, beras medium Rp 11 ribu per kilogram, kedelai Rp 12 ribu per kilogram, cabai merah Rp 30 ribu per kilogram.

Cabai kriting Rp 30 ribu per kilogram, cabai rawit Rp 40 ribu per kilogram, cabai hijau Rp 40 ribu per kilogram, bawang merah Rp 40 ribu per kilogram, bawang putih Rp 40 ribu per kilogram.

Gula pasir kemasan Rp 15 ribu, gula pasir curah Rp 14 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan Rp 14 ribu, minyak goreng curah Rp 15 ribu per kilogram.