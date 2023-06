Chord & Lirik Lagu Loneliness Dinyanyikan Putri Ariani di America's Got Talent, Dapat Golden Buzzer

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Loneliness milik Putri Ariani.

Putri Ariani penyanyi asal Indonesia yang mengikuti ajang Americas Got Talent 2023.

Dalam ajang tersebut, Putri Ariani tampil memukau saat menyanyikan lagu Loneliness.

Melalui lagu Loneliness, Putri Ariani berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell.

Chord dan Lirik Lagu Loneliness

Capo Fret 4

Intro : G

Verse :

G

I remember when we still one

Em C

Your laugh, your voice, and your bright eyes

C

We're together in this love

C

Promise we'll forever

G Em

And now you left me alone

Em

Cause You find someone better

C

You're in that way with her

D

And one think I know

Reff

G D/F# Em

You break my heart, break my hope

D C

Make me so down in a loneliness

Cm D G

You left me when I deep

D/F# Em

Thought you are my best scene

D C

Being my prince, but I was wrong

Cm G

Baby, you change a pink into the blue

Interlude : G Gsus4 (2x)

Verse :