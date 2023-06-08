Chord Lagu

Chord & Lirik Lagu Loneliness Dinyanyikan Putri Ariani di America's Got Talent, Dapat Golden Buzzer

Inilah chord dan lirik lagu Loneliness milik Putri Ariani, dinyanyikan di Americas Got Talent 2023.

Penulis: Salma Dinda Regina | Editor: Salma Dinda Regina
zoom-inlihat foto Chord & Lirik Lagu Loneliness Dinyanyikan Putri Ariani di America's Got Talent, Dapat Golden Buzzer
Instagram @arianinismaputri
Putri Ariani telah mengeluarkan berbagai karya yang bisa didengarkan melalui berbagai platform musik. 

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Loneliness milik Putri Ariani.

Putri Ariani penyanyi asal Indonesia yang mengikuti ajang Americas Got Talent 2023.

Dalam ajang tersebut, Putri Ariani tampil memukau saat menyanyikan lagu Loneliness.

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Melalui lagu Loneliness, Putri Ariani berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell.

Chord dan Lirik Lagu Loneliness

Capo Fret 4

Intro : G

Verse :

G
I remember when we still one
Em C
Your laugh, your voice, and your bright eyes
C
We're together in this love
C
Promise we'll forever

G Em
And now you left me alone
Em
Cause You find someone better
C
You're in that way with her
D
And one think I know

Reff

G D/F# Em
You break my heart, break my hope
D C
Make me so down in a loneliness
Cm D G
You left me when I deep
D/F# Em
Thought you are my best scene
D C
Being my prince, but I was wrong
Cm G
Baby, you change a pink into the blue

Interlude : G Gsus4 (2x)

Verse :

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Tags
Americas Got Talent
Loneliness
chord
lirik
Putri Ariani
Golden Buzzer
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