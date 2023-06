JADWAL FINAL UEFA Europa Conference League 2023 Pertemukan Fiorentina dengan West Ham United

Trofi Conference League dipamerkan pada sat pengundian babak perempatfinal, semifinal, dan final di markas UEFA, Nyon, Swiss, 18 Maret 2022. Final Europa Conference League 2023 akan menyajikan laga Fiorentina vs West Ham United di Praha, Ceko, Kamis (8/6/2023) dini hari WIB.

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Italia dan Inggris akan bertarung di final UEFA Europa Conference League 2023 yang akan dihelat di Praha, Ceko.

Pertarungan untuk menjadi yang terbaik di kompetisi kasta ketiga Eropa itu akan mempertemukan Fiorentina dengan West Ham United.

Laga itu akan dilaksanakan di Stadion Fortuna Arena, Praha, Rabu (7/6/2023) malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Musim ini merupakan edis kedua dari UEFA Europa Conference League alias UECL. Pada musim perdananya, UECL dimenangi oleh AS Roma yang mengalahkan Feyenoord dalam laga final di Tirana, Albania.

Kini Fiorentina dan West Ham akan berebut menjadi kampiun edisi kedua Conference League.

Fiorentina merupakan tim yang cukup berpengalaman di kompetisi antarklub Eropa.

Klub asal Firenze, Italia, tersebut pernah menjuarai ajang Piala Winners musim 1960-1961.

Selain itu, Fiorentina juga pernah merasakan tampil pada final European Cup (nama lama Liga Champions) 1957 vs Real Madrid, Piala Winners 1962 vs Atletico Madrid, dan Piala UEFA (kini Liga Europa) 1990 vs Juventus.

Akan tetapi, dalam tiga kesempatan final Europa tersebut, Fiorentina selalu menelan kekalahan.

Sedangkan West Ham akan melakoni laga final kedua mereka di kompetisi antarklub Benua Biru.

Kali pertama wakil Inggris itu mencicipi final kompetisi Eropa adalah pada 1965 saat menembus partai puncak Piala Winners.

Kala itu, The Hammers sukses menjadi juara usai mengalahkan TSV 1860 Muenchen pada laga final di Wembley, London.

West Ham sebenarnya juga pernah menjuarai Piala Intertoto pada 1999.

Namun, kompetisi level ketiga Eropa format lama itu tidak menyediakan trofi juara.

Kini, West Ham dan Fiorentina memburu titel Eropa kedua mereka.

Adapun pertandingan Fiorentina vs West Ham pada final Conference League 2023 akan dilangsungkan pada Kamis (8/6/2023) pukul 02.00 WIB. (*)

