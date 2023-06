Fokuskan Pengalaman Langsung Pelanggan, MODENA Hadirkan Home Center di Bandung

MODENA umumkan pembukaan resmi MODENA Home Center (MHC) di Jl. Ahmad Yani No. 701 Kota Bandung

Bandung, Indonesia – Dengan komitmen untuk menghadirkan solusi rumah tangga yang paling inovatif dan paling mudah dijangkau oleh seluruh konsumen Indonesia, MODENA dengan bangga mengumumkan pembukaan resmi MODENA Home Center (MHC) di kota Bandung. Terletak di Jl. Ahmad Yani No. 701, Home Center ini hadir dengan konsep ‘A Place to Elevate Your Home’ yang akan menjadi tujuan utama bagi masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya dalam mencari inspirasi dan solusi terbaik untuk meningkatkan kehidupan di rumah.

Yunanto Sirin, Franchise Acquisition Manager MODENA, menyatakan, “Kami sangat antusias dengan pembukaan MODENA Home Center terbaru di Kota Bandung, terutama setelah melihat tingginya minat masyarakat terhadap solusi rumah tangga modern. Melalui MHC Bandung, kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik kepada masyarakat Bandung dalam meningkatkan kualitas kehidupan di rumah mereka.”

MODENA umumkan pembukaan resmi MODENA Home Center (MHC) di Jl. Ahmad Yani No. 701 Kota Bandung

Solusi rumah tangga yang ditawarkan MODENA bertujuan untuk mempermudah keluarga dalam menjalani gaya hidup yang lebih berkualitas dari berbagai aspek. Untuk memahami keunggulan produk-produk MODENA dengan lebih baik, MODENA mengajak pelanggan untuk merasakan inovasi-inovasinya secara langsung. Berangkat dari prinsip ini, MODENA membuka MODENA Home Center di seluruh Indonesia, tempat di mana desain, teknologi, dan pelayanan terbaik berada pada satu tempat yang lebih dekat dengan pelanggan. Saat ini, MODENA telah memiliki total 42 MHC di seluruh Indonesia, termasuk Home Center terbaru di Bandung.

Selain itu, setiap MHC dilengkapi dengan Service & Spare Part Point, dimana pelanggan dapat mengantarkan produknya ke MHC untuk diteruskan ke fasilitas servis terdekat. Di MHC, pelanggan juga dapat menemukan koleksi suku cadang lengkap dan asli serta mendapatkan konsultasi langsung dengan MODENA Expert.

Hengky Khe, Branch Manager MODENA Bandung, mengungkapkan, “Hadirnya MHC Bandung berfokus pada pengalaman langsung pengguna terhadap produk, serta pelayanan konsultasi eksklusif bersama MODENA Expert. Selain mendapatkan konsultasi seputar produk, pelanggan di Kota Bandung dan sekitarnya juga dapat menikmati berbagai penawaran menarik, seperti pengiriman dan instalasi gratis, layanan servis, serta program trade-in atau tukar tambah.”

MODENA umumkan pembukaan resmi MODENA Home Center (MHC) di Jl. Ahmad Yani No. 701 Kota Bandung

Selain memberikan pengetahuan tentang MODENA Home Center dan rangkaian produk lengkap MODENA, acara Grand Opening MHC Bandung pada tanggal 7 Juni 2023 juga dimeriahkan berbagai kegiatan menarik. Salah satunya adalah cooking demo yang bertajuk ‘Easy Brunch Delights’ oleh Chef Christo Tjahanto, Resident Chef MODENA Culinaria sekaligus Top 6 MasterChef Indonesia Season 6. Pengunjung dapat menyaksikan langsung keahlian Chef Christo dalam menciptakan hidangan-hidangan lezat menggunakan produk MODENA untuk santapan pagi yang mudah namun mengesankan.

Pembukaan MHC Bandung juga diwarnai dengan berbagai promo menarik. Pelanggan yang ingin berbelanja atau mendapatkan informasi lebih lanjut dapat mengunjungi akun resmi @mhc_jabar. Jangan lupa juga untuk mengikuti akun Instagram @modenaindonesia dan mengunjungi website modena.com untuk menemukan berbagai promo menarik, informasi terbaru, serta tips dan trik untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari.

Dengan diluncurkannya MODENA Home Center di Bandung, MODENA berkomitmen untuk terus memperluas jangkauannya dan memberikan solusi inovatif serta pengalaman terbaik kepada konsumen di Indonesia.