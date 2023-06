Tiket Laga Indonesia vs Argentina Ludest dalam 12 Menit, Ini Jadwal Penjualan Tiket Selanjutnya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina sold out atau ludes terjual dalam 12 menit.

Tiket pertandingan yang ditunggu oleh para penggemar sepak bola itu dijual di laman resmi PSSI dan Tiket.com secara serentak pada Senin (5/6), mulai pukul 12.00 WIB.

Pantauan Tribunnews.com yang ikut war tiket Indonesia vs Argentina, tiket bagian timur dan barat yang lebih awal habis terjual.

Sekitar 10 menit setelah penjualan tiket dimulai pukul 12.00 WIB, tiket Kategori 3 Indonesia vs Argentina yang dijual dengan harga Rp 600 ribu sudah ludes.

Dua menit kemudian seluruh tiket Indonesia vs Argentina sudah sold out. Seluruh kategori tiket Indonesia vs Argentina sudah laku terjual dalam 12 menit.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Hadiri Konser Coldplay, Namun Timnas vs Argentina Belum Yakin, Ini Alasannya

"Penjualan tiket FIFA Match Day: Indonesia vs Argentina di hari pertama khusus nasabah BRI telah habis dalam waktu 15 menit. Terima kasih banyak atas antusiasnya, sobat Garuda," tulis PSSI di akun instagramnya.

Pertandingan Indonesia melawan Argentina memang menjadi magnet tersendiri bagi para penggemar sepak bola.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku juga berniat menyaksikan laga bersejarah itu.

Namun Jokowi mengaku belum mengantongi tiket pertandingan tersebut.

Ia baru mendapat tiket konser band Coldplay yang juga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 15 November 2023 mendatang.

“Oh kalau itu nonton,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6).

"Karena sudah dapat tiketnya. Kalau Argentina kan baru tadi,” katanya.

Adapun tiket Indonesia vs Argentina yang dijual kemarin khusus untuk nasabah dan pemegang kartu Bank BRI.

Sementara penjualan untuk masyarakat umum akan dilakukan pada 6-7 Juni. Untuk penjualan tiket Indonesia vs Argentina dua hari ke depan akan kembali dilakukan melalui situs Tiket.com. Penjualan akan kembali dimulai pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Ludes Terjual di Hari Pertama, Besok Masih Ada 40 Ribu Tiket Pertandingan Indonesia vs Argentina