Nikmati Promo “Gocapan” di ibis Bandung Trans Studio Setelah Sepeda Keliling Kota Bandung

Bandung, Juni 2023. Dalam usaha menjaga kesehatan saat ini berolahraga menjadi pilihan yang banyak digandrungi. Salah satunya dengan bersepeda, hampir setiap hari bisa melihat orang bersepeda. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan juga harus ditunjang dengan pola makan yang sehat.

ibis Bandung Trans Studio menjadi pelopor pertama di kota Bandung yang menyediakan promo “Gocapan” yaitu Gowes Cari Sarapan. Promo yang tersedia di Oopen Restaurant ini merupakan pilihan yang tepat bagi para pesepeda, karena posisi Oopen Restaurant yang berada di area terbuka sehingga sirkulasi udara segar dipagi hari dan akses yang mudah, yaitu berada di Komplek Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung.

ibis Bandung Trans Studio sediakan promo “Gocapan” yaitu Gowes Cari Sarapan

Gocapan menghadirkan menu buffet sarapan pagi all you can eat , dengan harga IDR 50,000/pax tersedia setiap hari Pukul 06.00-10.00 WIB. Berbagai menu disajikan mulai dari menu asia, western seperti egg corner, aneka roti, pilihan jus segar, dan tentunya kopi dan teh yang cocok untuk menemani di pagi hari setelah bersepeda keliling kota Bandung.

Gowes ke Kawasan Terpadu Trans Studio yang berada di Jalan Gatot Subroto no. 289 ini menjadi destinasi favorit karena banyak spot foto untuk komunitas ataupun perseorangan dengan area yang luas di ibis Bandung Trans Studio maupun Oopen Restaurant itu sendiri.

Jadi, tunggu apa lagi? Yuk sehat dan gowes ke Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung bisa datang langsung menggunakan sepeda tanpa harus reservasi.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon +62 22 87345555 yang juga terhubung dengan official whatsapp ibis Bandung Trans Studio atau Email ke h8060-re@accor.com.