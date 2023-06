Tiket Presale Timnas Indonesia vs Argentina Ludes 10 Menit, yang Belum Kebagian Masih Ada Cara Ini

TRIBUNJABAR.ID - Hanya dalam 10 menit, tiket presale Timnas Indonesia vs Argentina ludes terjual dalam 10 menit.

Laman resmi PSSI dan Tiket.com membuka penjualan tiket Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin (5/6/2023) jam 12.00 WIB.

Menurut pantauan Tribunnews.com, tiket penjualan khusus nasabah BRI hari ini langsung ludes dalam waktu 10 menit.

Pembelian tiket termurah, senilai Rp 600 ribu bahkan langsung diborong dalam waktu lima menit saja.

Tiket termahal, VIP senilai Rp 4.250.000 juga habis terjual kurang dari lima menit.

Kini penjualan tiket Timnas Indonesia vs Argentina khusus nasabah BRI telah ludes per jam 12.10 WIB.



Namun para suporter yang ingin menyaksikan Timnas Indonesia menghadapi Lionel Messi cs tak perlu khawatir.

PSSI dan Tiket.com akan kembali membuka penjualan tiket Indonesia vs Argentina secara umum besok, 6-7 Juni 2023.

Syarat Pembelian Tiket

Satu KTP maksimal dua tiket

Nama lengkap dan NIK harus sesuai dengan KTP

Wajib menggunakan aplikasi Tiket.com

Minimal vaksin Covid-19 Dosis kedua

Anak-anak di atas usia 2 tahun wajib membeli tiket

Cara Beli Tiket

Tutorial Pembelian via Aplikasi Tiket.com

Halaman 'To Do' dan memilih 'Event'

Klik bagian olahraga, hingga menemukan Timnas Indonesia vs Argentina

Pilih katergori tiket dan jumlah pertandingan

Klik 'pesan sekarang'

Isi data diri (nama lengkap, email, no hp).

Jika data telah sesuai, klik 'lanjutkan ke pembayaran'

Selesaikan transaksi dengan batas waktu yang tersedia

E-Tiket Timnas Indonesia vs Argentina yang sukses akan dikirim via email maupun tertera di aplikasi "Your Orders"

Penukaran Tiket

Tiket.com akan memberikan lokasi penukaran mendekati tanggal pertandingan.