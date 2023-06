Emil Sebut Progres Citarum Harum Agar Terus Disiarkan: Siapapun Pimpinannya Harus Tetap Berjalan

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan program Citarum Harum memang belum sepenuhnya berjalan lancar. Ia mengatakan masih banyak kendala yang tengah berproses untuk dibenahi

Ia menyebut penyediaan lahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terpadu yang ditargetkan selesai di 70 titik, penanganan lahan kritis, hingga kualitas air, sejauh ini masih menjadi pekerjaan besar untuk segera dituntaskan.

"Kita selalu rutin mengevaluasi, Citarum Harum banyak progresnya, masih on the way menuju target di 2025. Kita sudah mengevaluasi, hasilnya masih kurang. Contohnya penyediaan lahan TPS terpadu, itu masih kurang karena masih di bawah 30-an. Tapi saya menyemangati, agar tetap semangat, kompak, karena durasinya panjang sampai 2025," ujar Emil seusai FGD keberlanjutan Citarum Harum dan Monev bersama 23 Dansektor di Kota Bandung, Senin (5/6/2023).

Ia mengatakan optimistis target yang dicanangkan terhadap Citarum Harum dapat rampung 2025.

Waktu yang tersisa ini diharapkannya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh stakeholder terkait, guna mewujudkan Sungai Citarum yang bersih dan layak.

Terlebih kata Emil, Sungai Citarum merupakan wajah Jawa Barat. Sehingga program ini harus dirampungkan, menyusul capaian-capaian baik lainnya yang telah didapat. Ini tak lain guna mewujudkan warisan lingkungan yang baik bagi generasi penerus di masa mendatang.

"Hari ini juga kita mendapat penghargaan Kalpataru untuk warga dan institusi Jawa Barat, menandakan kita harus mewariskan Jawa Barat lebih baik lagi. Kualitas air dan sampah sudah membaik secara umum di awal 2017 tapi masih tunggu saja di 2025 sebagai akhir dari Citarum Harum seperti apa," ucap gubernur yang kerap disapa Kang Emil.

Berbagai persoalan, katanya, telah dipetakan dan diharapkan dapat segera diselesaikan. Terlepas dari itu, Kang Emil mendorong kepada seluruh pihak, terutama media massa dan stakeholder yang terlibat dalam program Citarum Harum, untuk dapat menyiarkan kepada masyarakat setiap progres pekerjaan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan penyempurnaan sungai tersebut.

"Setelah dipetakan masalah, progres hari ini akan dikoordinasikan per masalah untuk memastikan solusinya apa, karena ada 12 isu di Citarum ini. Tolong dipublikasikan agar warga tidak buang sampah, mengapresiasi banjir berkurang walaupun masih ada. Makanya media bagian dari Pentahelix," katanya.

Apalagi kata Emil, kolaborasi dalam penanganan Citarum Harum sempat mendapat apresiasi pada 2021 pada forum PBB di Glasgow, Skotlandia. Konsep pentahelix dianggap menginspirasi negara-negara lain di dunia. Maka dari itu dia meminta siapapun pimpinannya kelak konsep tersebut tetap berjalan secara optimal.

"Gagasan jangan berhenti di sosok. Kolaborasi pentahelix, super tim maka dansatgas simbol saja. Kita berharap Citarum Harum jangan terpengaruh dengan jabatan politik," katanya. (*)