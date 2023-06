Honda Matic Premium Day Hibur dan Manjakan Warga Bekasi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat kembali menyelenggarakan Honda Premium Matic Day (HPMD) di Summarecon Mall Bekasi pada tanggal 3-4 Juni 2023. Gelaran HPMD ini menghadirkan jajaran line-up matic premium diantaranya Honda Vario 160, Honda PCX 160, dan Honda ADV160.



DAM bekerjasama dengan jaringan dealer Honda di wilayah Bekasi menawarkan program menarik khusus untuk pembelian secara kredit. Konsumen yang membeli Honda Vario 160, PCX 160, dan ADV 160 akan mendapatkan potongan hemat hingga Rp 5.202.000,-. Untuk melengkapi gaya berkendara bersama motor Honda, DAM juga menawarkan promo berupa diskon 10 persen untuk pembelian Honda Genuine Accessories (HGA) & Apparel, serta diskon 5% untuk pembelian Helmet, AHM Oil & GMO.

Pengunjung sedang mencoba fitur dan performa dari Honda ADV160 di area Riding Experience.

Sementara bagi konsumen yang ingin melakukan perawatan sepeda motor Honda kesayangannya agar tetap dalam kondisi yang prima, layanan Service Ekonomis hadir selama gelaran HPMD dengan harga khusus yakni Rp 100.000,- untuk tipe motor Honda BeAT, Genio, Spacy, Vario 110 & 125, serta Rp 150.000,- untuk Honda Vario 150 & 160, PCX dan ADV, semua tipe Sport, dan Cub.

Special performance dari Anima Band yang mengisi panggung hiburan dari Honda Premium Matic Day di Summarecon Mall Bekasi.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan Honda Premium Matic Day kembali hadir menyapa warga Jawa Barat khususnya di kota Bekasi dengan promo-promo dan aktivitas menarik yang dapat dinikmati langsung oleh seluruh konsumen setia Honda, sekaligus menjadi dari rangkaian memperkenalkan kepada masyarakat mengenai keunggulan dan fitur-fitur canggih matic premium Honda.



“Konsumen dapat melihat lebih dekat jajaran line-up matic premium Honda mulai dari New Honda ADV160 sebagai skutik besar penjelajah jalanan terbaik yang kaya akan fitur canggih serta desain urban explorer yang tangguh dan kokoh. Model skutik premium Honda PCX 160 hadir melengkapi zona ini ditemani skutik premium sporti Honda Vario 160 dengan tampilan yang memperkuat kesan Bigger, Greater, and Prouder,” ujar Handi.



Gelaran HPMD juga menghadirkan berbagai rangkaian acara seperti Dance Competition, Community Gathering, Riding Experience, Product Knowledge, hingga Games Activity untuk para pengunjung yang hadir di booth Honda selama acara. Semakin meriah dengan kehadiran bintang tamu dari Uncle Bram dan Anima Band yang akan mengisi panggung hiburan.



New Honda ADV 160 dipasarkan dengan 2 tipe, ABS dan CBS. Untuk tipe ABS dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Bekasi Rp 39.025.000,-, sementara itu tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 35.850.000,-.



Honda PCX 160 dipasarkan dengan 2 tipe ABS dan CBS dengan OTR Bekasi Rp Rp 35.700.000,- untuk tipe ABS , dan Rp 32.025.000,- untuk tipe CBS. Sementara Honda Vario 160 dibanderol dengan harga OTR Bekasi Rp 30.225.000,- untuk tipe ABS dan Rp 27.200.000,- untuk tipe CBS.