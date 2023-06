One Ok Rock Hadirkan Konser Luxury Disease Asia Tour di Jakarta Pada September 2023

Band asal Jepang One Ok Rock yang akan tampil di Jakarta

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Setelah penantian panjang, band One Ok Rock akhirnya menghadirkan Luxury Disease Asia Tour 2023 ke Jakarta.

One Ok Rock memperluas aktivitasnya tidak hanya di Jepang tetapi di seluruh dunia, dan kali ini mereka telah mengumumkan Luxury Disease Asia Tour 2023.

Setelah melakukan tur Luxury Disease ke Amerika Utara pada akhir tahun 2022, mereka sukses melanjutkan tur di Jepang dengan tampil di enam dome besar.

One Ok Rock resmi mengumumkan akan menggelar konser di Indonesia pada 29 September 2023. (Instagram @pkentertainment.id)

Band asal Jepang ini sedang bersiap untuk tur Eropa yang akan terdiri dari pertunjukan utama serta penampilan pendukung dari band rock Inggris legendaris Muse.

Asia akan menjadi perhentian berikutnya untuk One Ok Rock di akhir tahun ini. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun One Ok Rock membawa tur mereka ke Asia setelah pembatalan pada tahun 2020.

Tur tersebut akan terdiri dari tampil di 6 kota besar dengan lebih banyak pertunjukan yang akan segera diumumkan.

Konser yang dinantikan dan sempat tertunda karena Covid-19 ini dipromosikan oleh AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm.

Dari keterangan yang diterima, Jumat (2/6/2023), One Ok Rock akan tampil pada hari Jumat, 29 September 2023 di Ancol Beach City International Stadium, Jakarta.

Penjualan tiket konser One Ok Rock Luxury Disease Asia Tour 2023 di Jakarta dimulai pada Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 10.00 WIB secara eksklusif di www.oorinjakarta2023.com.

Bagi Anda yang ingin menonton, tiket terbagi menjadi lima kategori, yaitu category 3 dengan harga Rp 1.2 juta, category 2 Rp 1,450.000, category 1, Rp 2.250.000, festival B Rp 2.450.000 dan festival A Rp 2.700.000.

formasi panggung dan tempat menonton one ok rock beserta harga tiketnya (instagram@oneokrocoofficial)

Selain itu juga akan ada global livestream dari acara Japan Tour mereka pada tanggal 3 Juni dimana penggemar di seluruh dunia dapat merasakan apa yang akan dibawakan band ini ke tur di Asia.

Jangan lewatkan saat One Ok Rock memperluas jangkauannya ke panggung internasional, semakin mengembangkan fanbase mereka dan membuktikan diri sebagai salah satu artis musik terbesar yang keluar dari Asia. (*)