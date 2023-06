Dua Wanita Cantik Inspiratif Berbincang Soal Kuliner Indonesia, Chef Renatta Sejak Kecil Cinta Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua wanita cantik, berbakat, dan inspiratif, Putri Tanjung dan Renatta Moeloek berbincang-bincang dalam talkshow bertajuk ngobrol sore yang mengangkat keseharian chef cantik tersebut serta membahas industri kuliner Indonesia.

Sebagai seorang chef, Renatta tentunya harus terus melakukan inovasi agar sajian yang dibuat terus memiliki cita rasa baru yang menarik dan lezat.

"Image saya dengan memasak sudah begitu lekat. Saya sudah mencintai dunia kuliner sejak SMP dan sejak kecil memang sudah hobi menyiapkan berbagai menu untuk keluarga dan hal itu membuat saya sering bereksperimen untuk mencoba menghasilkan menu-menu baru," kata Renatta, kemarin sekaligus peluncuran Pop Up Store Find N2 Flip di Paskal 23.

"Sekarang saat saya memasak, saya ingin membagikan menu yang saya buat lewat sosial media," ujarnya.

"Saya sangat terbantu dengan kehadiran Oppo Find N2 Flip yang mempunyai berbagai fitur unik, jadi saya tidak perlu repot menyiapkan berbagai peralatan saat akan membuat konten memasak," katanya.

"Ditambah, kehadiran layar depan yang besar membuat tampilan preview saat merekam menjadi lebih nyaman," ucap Renatta.

Pop-Up Store OPPO Find N2 Flip menggabungkan konsep teknologi dan alam, di mana terdapat hewan peliharaan virtual pilihan yang menarik seperti kucing, anjing, dan kelinci yang tidak akan Anda lewatkan saat mengunjungi Pop-Up Store tersebut.

Hewan-hewan ini tersebar di seluruh area Pop-Up Store tidak hanya sebagai teman tetapi juga untuk mewakili kelebihan utama OPPO Find N2 Flip, seperti kucing besar yang melompat keluar dari layar ponsel yang menunjukkan cover screen terbesar di kategori hp lipat saat ini.

Selain itu, terdapat Low Angle Photo Zone yang dibuat seukuran manusia sebagai salah satu corner menarik untuk membuat konten dengan foto selfie menggunakan OPPO Find N2 Flip.

Bagi para pembeli OPPO Find N2 Flip yang melakukan transaksi di Pop-Up Store ini, akan mendapatkan The Official Marvel Studios “Guardians of the Galaxy Vol 3” Sticker Pack, stiker eksklusif dari KitKat dan Wonderful Indonesia, serta kesempatan untuk berlangganan gratis Spotify Premium selama 12 bulan.

OPPO juga memahami bahwa konsumen premium khususnya di Bandung mengharapkan value lebih dari sebuah smartphone flagship.

Karena itu, OPPO juga memberikan layanan OPPO Premium Services setiap pembelian OPPO Find N2 Flip.

Paket premium ini termasuk layanan OPPO Care+ selama satu tahun dengan garansi kerusakan atau garansi penggantian unit baru, gratis dua kali penggantian anti gores original UV/AR setiap tahun, dan banyak benefit lainnya.

Khusus untuk di Bandung, pengguna OPPO Find N2 Flip bisa memanfaatkan layanan OPPO Care+ ini di pusat layanan purna jual yang terdapat di Istana Bandung Electronic Center.

Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen mengatakan pihaknya melakukan kolaborasi khususnya dengan industri kreatif dan OPPO percaya bahwa perkembangan inovasi teknologi dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui cara-cara yang berbeda.

"Sesuai karakter masyarakat Bandung yang selalu jadi trendsetter, kali ini OPPO memilih medium fashion untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mengenalkan teknologi inovasi yang dimiliki OPPO Find N2 Flip, hp lipat terbaik di tanah air saat ini," ucap Patrick. (*)

