Aksi Gercep Polres Cimahi Tangkapi Geng Motor Diapresiasi, Kemarin 15 orang Diamankan

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Polres Cimahi mengamankan sejumlah berandalan bermotor yang ugal-ugalan di jalan kemudian aksinya viral.

Sekretaris IKA FH Unpas, Boyke Lutfhiana Syahrir, mengapresiasi langkay yang dilakukan polisi, yang dengan cepat mengamankan para pihak.

"Saya selaku bagian dari warga Kota Cimahi ikut bangga dan sangat mengapresiasi atas segala wujud tindakan dari mana kesigapan aparat penegak hukum khusus nya pihak kepolisian di wilayah kota Cimahi," katanya, saat dihubungi via ponsel, Jumat (2/6/2023).

Dengan mengamankan para pelaku dan mengungkapnya ke publik, dia menyebut, hal itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa polisi tidak diam.

Boyke Lutfhiana Syahrir, advokat di Bandung yang akan maju di Pemilu 2024. (Istimewa)

"Artinya Polres Cimahi tidak diam pada segala hal terkait gangguan keamanan di tengah masyarakat," katanya.

Boyke mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota Cimahi untuk memberikan rasa kepercayaan dan mendukung segala wujud bentuk penegakan hukum di wilayah Kota Cimahi.

"Tentu saja dalam rangka membuat rasa nyaman warga kota cimahi demi menjaga Kamtibmas," kata dia.

Ditangkap

Sebelumnya, 15 anggota geng motor ugal-ugalan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjalani tes urine di Mapolres Cimahi.

Belasan anggota gerombolan motor yang dites urine itu merupakan kelompok RA (17) yang mengucapkan kata "very good, very well sakirana rek ribut tong loba bawel bisi diwelkeun".

RA ugal-ugalan sambil mengacungkan tongkat besi di Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, bersama lima orang temannya, yakni RM (15), AD (17), PAP (19), IAP (17), dan N (21).