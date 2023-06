Pakar Memperkirakan Biaya Pengobatan Gangguan Kesehatan Jiwa di Indonesia Mencapai Rp 87,5 T

Image by Mohamad Trilaksono from Pixabay

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Guru besar Fakultas Farmasi Unpad, Prof Irma Melyani Puspitasari memperkirakan total estimasi biaya langsung tahunan untuk gangguan kesehatan jiwa di Indonesia sebesar Rp 87,5 triliun atau sekitar USD 6,2 miliar.

Prof Irma memaparkan, angka tersebut merupakan estimasi prevalensi gangguan kesehatan jiwa, mencakup gangguan skizofrenia, bipolar, depresi, dan gangguan kecemasan selama setahun. Perkiraan biaya langsung tahunan untuk skizofrenia sebesar Rp 1,5 T, gangguan bipolar Rp 62,9 T, depresi Rp 18,9 T, dan gangguan kecemasan Rp 4,2 T.

"Ada 470 ribu orang di Indonesia pada 2018 alami skizofrenia. Lalu, gangguan bipolar, depresi, dan gangguan kecemasan dialami oleh sekitar 19 juta orang di Indonesia. di Indonesia dengan asumsi semua pasien memathui perawatan medis dalam setahun," katanya dalam diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu 'Profil dan Biaya Pengobatan Gangguan Kesehatan Jiwa di Indonesia' yang dilaksanakan Dewan Profesor Unpad secara daring, beberapa waktu lalu.

Dalam penelitian yang dilakukan Prof Irma dan tim pada 2020, didapatkan hasil bahwa biaya rata-rata pengobatan skizofrenia untuk satu tahun sekitar Rp 3,3 juta.

Sementara untuk gangguan bipolar sekitar Rp 17,9 juta, depresi sekitar Rp 1,6 juta per tahun dan gangguan kecemasan Rp 1,1 juta.

Estimasi penghitungan ini didasarkan pada Burden of Disease (BOD) atau cost of illness. Pada studi cost of illness ada beberapa biaya yang dapat diikutsertakan, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya intangible.

“Biaya langsung biasanya berupa biaya obat, biaya konsultasi dokter, dan biaya administrasi. Biaya tidak langsung itu kerugian produktivitas karena tidak bekerja dan juga ada biaya intangible,” ujarnya.

Namun, estimasi biaya kesehatan jiwa ini sebenarnya akan lebih rendah, karena tidak semua individu dengan gangguan jiwa di Indonesia mencari pertolongan untuk kondisinya atau patuh berobat.

Data Riskesdas melaporkan bahwa hanya sembilan persen pasien depresi di Indonesia yang mendapatkan pengobatan.

"Mungkin karena pengetahuan tentang kesehatan jiwa yang kurang baik, sikap negatif terhadap pengobatan, efek samping pengobatan, efek terapeutik yang buruk, serta adanya stigma di masyarakat," katanya.

Dalam penelitiannya, Prof Irma juga mengadakan survei tentang persepsi, pengetahuan, serta sikap terhadap gangguan kesehatan jiwa dan pengobatannya kepada para mahasiswa.

Hasilnya, 51,29 persen mahasiswa masih memiliki perspektif negatif terhadap gangguan kesehatan jiwa dan pengobatannya.

"Promosi kesehatan tentang gangguan kesehatan jiwa harus dilakukan untuk meningkatkan perspektif menjadi positif, pengetahuan yang lebih baik, dan sikap positif dari masyarakat serta salahsatu caranya adalah melalui media sosial," ucapnya.(*)