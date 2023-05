SMAN 3 Sukabumi Juara Satu Piala Gubernur Tiba-tiba Festival Kabaret, Juga Menang di Kategori Lain

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Tim kabaret asal SMAN 3 Kota Sukabumi yang tergabung dalam Tim Teater Sadara menjadi juara pertama gelaran Tiba-tiba Festival Kabaret (TTFK).

Gelaran TTFK tersebut diselenggarakan oleh Ngajagi Kreasi dan Inc Kreasi yang bekerja sama dengan Dispora Jabar di Taman Budaya Dago Tea House, Kota Bandung, Sabtu (27/5/2023).

Tim Teater Sadara atau Lampion SMAN 3 Kota Sukabumi itu bukan hanya meraih juara 1 Piala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sekaligus Piala Gubernur. Mereka juga berhasil mendapatkan kategori terbaik lainnya, seperti Best Support Actrist, Best Artistik, Best Audio Mixing dan Visual, Best Kostum, Best Make-up, Best Koreografi, serta Best Storyline.

Pelatih sekaligus sutradara Teater Sadara, Firman, mengatakan, tim kabaret SMA 3 berada di bawah pembinaan guru Caca Danuwijaya.

Untuk mengikuti TTFK Provinsi Jawa Barat hingga menjadi juara, ada 20 siswa yang tekun latihan selama tiga bulan.

"Cukup membanggakan, senang. Ibaratnya proses kita semuanya terbayarkan, apa yang telah kita keluarkan, waktu, tenaga termasuk uang terbayarkan lah" ujar Firman, Rabu (31/5/2023).

Selain itu, Firman juga mengatakan atmosfer pelombaan sangat panas karena melibatkan beberapa tim yang dianggap kuat dan tidak bisa diprediksi siapa yang akan menjadi pemenang pada gelaran lomba tersebut.

"Kita pasti pertimbangkan semuanya, apakah tim kita siap atau enggak. Ketika saya ngerasa oke tim kita siap berangkat, dibilang yakin menang. Karena lawan-lawan juga berat, jadi bener-bener ya udah kita maksimal dulu saja. Yang pasti kita berangkat semaksimal yang kita bisa," ucapnya.

Keysha Zalfa Muharam (17) pemeran Gwen seorang selebgram dalam tajuk cerita kabaret tersebut turut mengungkapkan kegembiraannya.

"Senang banget, apalagi ngelihat usaha teman-teman ke belakang. Usahanya bener-bener semuanya diusahain buat event ini. Senang banget, bangga," ucapnya.

Kendati sudah mulai menyukai teater dan bisa mencapai prestasi bersama teman-temannya, Keisya memilih untuk fokus melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

"Kalau untuk rencana fokus di teater, kayaknya mikirin lagi karena kuliah juga. Ingin fokus ke kuliah dulu. Tapi kalau ada kesempatan buat bisa main lagi, ya bisa diusahakan," tutupnya. (*)