Prakiraan Susunan Pemain Sevilla vs AS Roma: Pasukan Andalusia Bawa Pemain yang Kena Skorsing

Youssef En-Nesyri (kiri) dan Ivan Rakitic merayakan gol Sevilla ke gawang Manchester United di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Jumat (21/4/2023) pukul 02.00 WIB. Sevilla akan menghadapi AS Roma dalam final Liga Europa di Puskas Arena, Budapest, pada Kamis (1/6/2023) dini hari WIB.

TRIBUNJABAR.ID - "Raja Eropa" Sevilla akan menghadapi AS Roma dalam final Liga Europa di Puskas Arena, Budapest, pada Kamis (1/6/2023) dini hari WIB.

Artikel ini berisi prakiraan susunan pemain kedua tim.

Baik para pemain Sevilla maupun AS Roma telah menjajal lapangan Puskas Arena dalam sesi latihan yang bergulir H-1 menjelang laga Sevilla vs AS Roma.

Sevilla akan bermain dalam laga final ketujuh sepanjang mereka.

Pasukan Andalusia ini merupakan tim tersukses di kompetisi ini dengan enam gelar.

Pelatih Sevilla, Jose Luis Mendilibar, mengaku telah menetapkan 11 pertama timnya.

"Saya harap tak ada yang terjadi di sesi latihan ini dan jika tak ada apa-apa, semua sudah ditentukan," tuturnya di situs resmi UEFA.

Mendilibar membawa keseluruhan skuad Sevilla ke Budapest, termasuk Marcos Acuna yang terkena skorsing dan Pape Gueye serta Tecatito Corona yang tak didaftarkan di kompetisi ini.

Di pihak lain, Jose Mourinho mengincar trofi keenamnya di antarklub Eropa.

Sebelum ini, Mourinho memenangkan lima dari lima finalnya.

Ia juga bisa jadi pelatih pertama yang memenangi kompetisi ini dengan tiga tim berbeda.

Pelatih asal Portugis tersebut sebelumnya mengangkat gelar juara bersama Porto (2002-03) dan Man United (2016-17).

"Sejarah tak membuat Anda menang final. Saya tak suka takhayul bahkan sebagai faktor. Ini adalah final baru, sejarah baru," ujar Mourinho.

Ia pun acuh tak acuh ketika ditanya mengenai kemungkinan menciptakan sejarah dengan memenangi turnamen ini bersama Roma.