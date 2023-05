Nongkrong di Kalav Burger & Platter Bekasi Bisa Bikin Burger Mix and Match Topping Sesuai Selera

TRIBUNJABAR.ID – Kamu mencari tempat nongkrong bareng teman-teman di sekitaran Bekasi? Kalav Burger & Platter bisa menjadi pilihan. Apalagi, restoran ini didesain dengan konsep tropical garden resto.

Dengan nuansa nyaman dan sejumlah spot Instagramable menarik, restoran tersebut cocok menjadi #TempatNongkrongFavoritdiKotaBekasi bersama teman atau keluarga.

Sebagai informasi, hidden gem resto di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar) itu menyajikan burger dengan topping yang dapat dikombinasikan (mix and match) sesuai selera pelanggan. Jadi, kamu dapat membuat menu burger sendiri (make your own dish) dengan berbagai topping atau menambahkan (add on) topping pada menu paket.

Demi memberikan produk berkualitas terbaik, burger yang disajikan di Kalav Burger & Platter dibuat secara home made, baik bun, patty, maupun bahan baku sausnya.

Dipadukan dengan sayuran segar, keju, dan caramelized onion, burger Kalav Burger & Platter membuat kamu yang #NyobainKALAVpastiKALAP. Beberapa menu burger yang patut dicoba adalah Burshi, Bulky Beef, Chicks, dan Vegan No Beef.

Restoran Kalav Burger and Platter hadir dengan konsep tropical garden resto yang nyaman untuk dijadikan nongkrong bareng teman ataupun keluarga. (Dok. Kalav Burger & Platter)

Berdiri sejak 2021, #BestBurgerinBekasi itu juga menyajikan berbagai menu favorit lain. Salah satunya adalah rice bowl, seperti Beef Enoki, Cheesy Beef, Ebimago, dan Lungs Matah. Kemudian, kamu juga bisa melengkapi pesanan dengan menu platter, seperti Kalav Platter, Moza Sausage, Onion Rings.

Untuk minuman, Kalav Burger & Platter menyediakan berbagai pilihan menu milk coffee, noncoffee, tea, dan mocktail.

Pengalaman nongkrong di Kalav Burger & Platter juga semakin menarik dengan games Wheel of Fortune. Lewat games ini, kamu bisa mendapat bonus berupa makanan atau minuman. Caranya, kamu hanya perlu melakukan pembelian minimum Rp 100.000.

Adapun Kalav Burger & Platter berlokasi di Jalan P Bali Raya Blok G Nomor 7 Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi 17111. Restoran ini dapat kamu kunjungi setiap hari mulai pukul 10.00 – 22.00 WIB.

Kamu juga bisa memesan menu Kalav Burger & Platter melalui Instagram Kalav.id atau menghubungi nomor WhatsApp 0858-8086-8810.

Informasi lebih lengkap mengenai lokasi dan pemesanan online Kalav Burger & Platter bisa kamu akses pada link http://linktr.ee/kalav.