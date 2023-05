The Power of Bobotoh, Instagram Tyronne Del Pino Meroket Nyaris 100 Ribu Pengikut Dalam Sehari

TRIBUNJABAR.ID - Nama Gelandang serang anyar Pangeran Biru, Tyronne Del Pino, mendadak tenar bak artis kondang setelah resmi diumumkan gabung Persib Bandung.

Betapa tidak akun media sosial milik pemain asal Spanyol tersebut dibanjiri Bobotoh.

Belum sehari, follower akun Instagram milik Tyronne meningkat drastis dari yang hanya berjumlah sekitar 2 ribu menjadi hampir 100 ribu.

Seperti dikutip dari Instagram @tyronne11, Senin (29/5/2023), follower Instagram @tyronne11 meningkat hingga 30 ribu orang sesaat setelah mendapat 'Wilujeng Sumping'.

Dua jam kemudian, pengikut Tyronne meningkat hingga berjumlah 52 ribu pengguna.

Jumlah tersebut terus meningkat hingga berjumlah lebih dari 72 ribu pengguna.

Kini terpantau pengguna Instagram yang mengikuti Tyronne mencapai hingga 90 ribu akun.

Unggahan Instagram Tyronne pun ramai mendapat like dan komentar dari para Bobotoh.

Peningkatan jumlah penngikut di Instagram bagi pemain yang bergabung di Persib Bandung, memang sudah bisasa terjadi.

Dari nothing to something, from zero to hero, para pemain ini bak jadi artis ngetop saat gabung Persib Bandung.

Di kalangan Bobotoh sendiri, faktor meroketnya nama pemain baru ini kerap dikaitkan dengan istilah The Power of Bobotoh.

Seolah menjawab fenomena tersebut, Tyronne menyampaikan salam pada para Bobotoh dalam sebuah video singkat yang diunggah akun ofisial Persib.

Sebagaimana diketahui, Tyronne Del Pino dikenalkan Persib Bandung secara virtual melalui akun media sosial dan laman resmi klub pada Minggu (28/5/2023).

"Satu komposisi baru, untuk melengkapi racikan tim ala Luis Milla. Wilujeng sumping (selamat datang,-red) Tyronne Del Pino," tulis ofisial Persib Bandung melalui akun Instagram resmi klub @persib.