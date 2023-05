Mudahkan Masyarakat Berkurban, Dompet Dhuafa Kolaboraksi Bersama HERO Supermarket

istimewa

Dompet Dhuafa menggelorakan semangat berbagi dalam menyambut bulan Idul Adha 1444H dengan kegiatan Kick Off “Kurbanaval Goes To Hero Supermarket: Satu Kurban Banyak Kebaikan” yang digelar pada Sabtu (27/5/2023), di HERO Supermarket Pondok Indah Mall Jakarta.