Kompetisi Dangdut Academy Asia 6 Segera Hadir, Negara Turki Ikut Serta Bikin Persaingan Makin Ketat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Momen yang dinanti penggemar dangdut akhirnya tiba, Indosiar kembali menghadirkan ajang pencarian bakat dangdut terbesar se-Asia yakni “Dangdut Academy Asia 6”.

Sempat vakum selama tiga tahun terakhir akibat pandemi Covid-19, kali ini “Dangdut Academy Asia 6” akan hadir dengan berbagai kejutan baru.

Direktur Programming SCM, Harsiwi Achmad mengungkapkan sangat serius dalam mengemas ajang “Dangdut Academy Asia 6” ini.

Kompetisi ini semakin ketat dengan hadirnya jajaran negara-negara Asia sebelumnya, yaitu, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Philippines, Singapore, Thailand, dan Timor Leste, dan yang terbaru adalah Turki.

Pertarungan bakat musik dangdut serta unjuk kebudayaan ini akan diawali dengan tahap audisi untuk menyeleksi calon peserta terbaik dari masing-masing negara.

"Ada lima perwakilan dari masing-masing negara nantinya akan dikirimkan untuk berlaga di Dangdut Academy Asia 6 yang akan dilangsungkan di Indonesia pertengahan Juni 2023 mendatang," ujar Harsiwi secara virtual, Senin (29/5/2023).

Untuk pertama kalinya pada season ini, penonton dapat menyaksikan langsung audisi pencarian wakil peserta “Dangdut Academy Asia 6” dari berbagai negara.

Sederet penyanyi dangdut idola yang pernah meramaikan ajang pencarian bakat Indosiar yakni “Liga Dangdut Indonesia” (LIDA) 2020 dan 2021, serta “Bintang Pantura 6” akan ikut serta dalam proses seleksi untuk kemudian dipilih lima orang terbaik yang akan menjadi wakil Indonesia untuk bersaing dengan wakil dari tujuh negara lain.

Sebanyak delapan orang kandidat wakil Indonesia akan diseleksi untuk kemudian terpilih 5 talenta terbaik yang akan berlaga di panggung “Dangdut Academy Asia 6”.

Sempat vakum selama 3 tahun membuat para juara LIDA 2020 dan LIDA 2021 belum memperoleh kesempatan untuk bisa ikut serta berkompetisi dalam “Dangdut Academy Asia”.

“Dangdut Academy Asia 6” kali ini ini, mereka akan menjajal kemampuan dalam kompetisi bergengsi tingkat Asia ini. Sementara para alumni dan juara dari “Dangdut Academy 5” yang usai di gelar di tahun 2022.

“Kami melibatkan bintang-bintang muda terbaik dan terpopuler untuk dapat bersaing membawa nama harum bangsa di kancah Asia. Selain menjadi ajang silaturahmi di antara delapan negara peserta lainnya, nantinya kelima wakil Indonesia ini juga memiliki misi untuk memperkenalkan ragam kebudayaan nusantara agar dikenal di mancanegara,” kata Harsiwi.

Tidak hanya para juara, ajang “Dangdut Academy Asia” ini juga membuka lebar jalan bagi seluruh akademia yang menjadi peserta dari ajang “Dangdut Academy Asia” ini untuk meraih sukses di panggung hiburan.

Sebut saja Jirayut (Thailand) yang menjadi peserta di “Dangdut Academy Asia 4”, serta Maria Vitoria (Timor Leste) Juara 2 “Dangdut Academy Asia 2”.

Keduanya kini sukses berkarir di industri hiburan tidak hanya di tanah air, tapi juga dikenal di negara lain.

“Dangdut Academy Asia 6” babak The Best 5 of Indonesia yang akan tayang perdana pada hari Rabu, 7 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.