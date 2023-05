Terdaftar di Kemenkumham, IMI, IOF, Indonesia Pajero Sport Siap Majukan Wisata dan Lestarikan Alam

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan pencinta mobil sport Pajero se-Indonesia berkumpul dan membentuk sebuah komunitas bernama Indonesia Pajero Sport (IPS) One, Sabtu (27/5/2023) di Grand Hotel Preanger, Kota Bandung.

Perkumpulan mereka ini sebagai ajang silaturahim antarpencinta mobil gagah ini.

Ketua Umum IPS One, Adel Buana menjelaskan bahwa kumpulan pencinta Pajero sport one ini sebagai tujuan membentuk suatu kekeluargaan yang bertujuan bermanfaat bagi masyarakat, bahkan nusa dan bangsa.

"Lewat komunitas ini kami sering melakukan bakti sosial di beberapa wilayah di Indonesia sampai menyantuni anak-anak yatim. Intinya, kami bentuk komunitas ini yang melatarbelakanginya karena ingin mencari keluarga," ujarnya.

Dewan pengawas IPS One, Harry pun menambahkan IPS One terbentuk atas wujud dari komunitas yang ingin berjalan di trek yang benar.

Jadi, komunitas ini dibuat dengan semangat kebersamaan dari 25 pendiri.

Bahkan, moto IPS One yang one way together menandakan jika mereka ingin satu arah tujuan.

"Jadi, kami ingin mencapai tujuan yang sama sampai membentuk IPS One ini. Kami pun sudah keluar sertifikat bahwa komunitas ini resmi dari Kemenkumham per 20 Januari 2023," ucapnya seraya mengaku saat ini sudah ada sebanyak 118 anggota se-Indonesia dan berharap dapat terus bertambah.

Ketua Umum IPS One pun tak ingin organisasinya ini hanya sekedar organisasi biasa, melainkan kata Adel, mereka ke depannya ingin memajukan tempat-tempat atau destinasi wisata, sekaligus ingin melestarikan alam di seluruh Indonesia.

Tribun Jabar pun mencoba menanyakan kepada pendiri IPS One, Wawan terkait hadirnya organisasi komunitas ini.

Menurutnya, awal terbentuk IPS One ini karena adanya obrolan-obrolan di tongkrongan para pencinta Pajero Sport yang akhirnya bersepakat untuk mendirikan IPS One.

"Alhamdulillah kami miliki visi misi yang sama dan semoga IPS One bisa lebih maju, solid, dan berguna bagi semua. Sehingga IPS One dapat menjadi komunitas terbaik, terbesar, dan kami pun sudah siapkan sekretariatnya untuk lokasi berkumpul," katanya.

Dalam waktu dekat, lanjut Wawan, mereka bakal menggelar touring ke sejumlah lokasi dengan diawali di Bandung, berlanjut ke Sukabumi, dan Bogor.