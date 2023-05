Kode Keras Bek Timnas Indonesia untuk Persis Solo, Ramadhan Sananta OTW Sakjose

TRIBUNJABAR.ID, SOLO - Pemain andalan Timnas Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja, Ramadhan Sananta dikabarkan tinggal selangkah lagi gabung Persis Solo.

Ramadhan Sananta merupakan pemain muda PSM Makassar namun dia santer dikabarkan hengkang setelah penampilan apiknya bersama Timnas Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja.

Ramadhan Sananta memang baru saja mempersembahkan medali emas bersama timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2023.

Striker asal Kepulauan Riau itu menjadi top scorer bersama Fajar Fathur dengan mencetak 5 gol.

Ramadhan Sananta juga menjalani musim gemilang bersama PSM Makassar dengan mencetak 11 gol dan menjadi juara Liga 1.

Kabar Ramadhan Sananta segera merapat ke Persis Solo kian mencuat.



Beberapa waktu lalu rekan satu tim Sananta di Timnas Indonesia yaitu Rizky Ridho seakan membocorkan Sananta ke Persis saat instagram live pada 17 Mei 2023.

"Sananta OTW (On The Way atau bahasa Indonesia-nya menuju) Sakjose," kata Rizky Ridho.

Sakjose sendiri sering digunakan suporter Persis untuk memberikan semangat atau pujian untuk para pemainnya.

Sementara itu sebelumya, Media Officer Persis Solo, Bryan Barcelona mengatakan pemain anyar Persis sudah siap dan tinggal diperkenalkan.

"Ya intinya pemain baru insya Allah dari segi dokumentasi dan birokrasi sudah selesai semua tinggal nunggu di umukankan saja," kata Bryan Barcelona saat ditemui wartawan di latihan perdana Persis, Sabtu (20/5/2023).

"Jadi jangan ragu kalau kita gak beli pemain, kita sudah selesaikan semua transfernya."

"Tapi kita tinggal tunggu waktu pengumumannya karena beberapa yang dari luar belum ada di Indonesia," tambahnya.

Seolah memberi kode soal Ramadhan Sananta menuju Persis, Bryan Barcelona mengatakan bila pemain anyar yang berasal dari Indonesia baru selesai tugas.