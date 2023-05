Tekan Angka Pengangguran Terbuka di Bandung, Universitas Kristen Marantha Gelar Jobfair

Universitas Kristen Maranatha menggelar job fair pada 23-24 Mei 2023 di Exhibition Hall lantai 1 Jalan Surya Sumantri No 65, Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mempersiapkan karir bagi mahasiswa maupun alumnus, Universitas Kristen Maranatha menggelar job fair pada 23-24 Mei 2023 di Exhibition Hall lantai 1 Jalan Surya Sumantri No 65, Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Job fair ini turut menghadirkan Fitzgerald Salendo seorang marketing profesional dalam acara career talk dengan topik "Career Stater Pack: Building Personal Branding and Mental Resilence For Your Career!"

Tak hanya itu, terdapat pameran lowongan kerja, magang MBKM fair, company session serta lucky draw doorprize.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Andri Darusman turut meresmikan dan mengunjungi booth pameran lowongan kerja.

"Saya mengapresiasi Universitas Kristen Maranata telah ikut berpartisipasi serta memfasilitasi pertemuan antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pencari kerja," ujarnya, saat ditemui disela-sela acara, Selasa (23/5/2023).

Andri menuturkan, Angka pengangguran terbuka pada tahun 2022 mencapai 9,55 persen dari 11,46 persen pada tahun 2021.

"Alhamdulillah ada penurunan. Kita punya target di angka 8,7 persen pada tahun 2023. Kurang lebih angka pengangguran saat ini mencapai 137.000 orang," tuturnya.

Melalui job fair ini, kata dia, mampu memberikan kontribusi kepada warga Kota Bandung dalam penyerapan tenaga kerja.

"Mudah-mudahan kita bisa lakukan job fair di satu bulan ke depan, dapat diinformasikan kepada masyarakat secara luas agar bisa bersaing dan tidak itu saja, Disnaker juga menggelar pelatihan seperti tata rias wajah, menjahit, barista dan lain sebagainya," ujar Andri.

Andri berharap, hal tersebut dapat membuka wirausaha baru guna menurunkan angka pengangguran terbuka.

Di era sekarang, kata dia, tantangan setelah pulih dari dampak pandemi Covid-19 angkatan kerja membutuhkan skill sebagai potensi yang dimiliki.

"Angkatan kerja sekarang kan banyak lulusan yang tersebar diberbagai daerah, demografi menjadi bonus tersendiri. Kami menghimbau untuk mengisi skill agar dapat mengikuti berbagai pelatihan. Besar harapannya agar memunculkan inovasi lain," jelasnya.

Di Kota Bandung, kata Andri, pertanian hanya tinggal beberapa persen. Sebab, lahan di Kota Bandung bergerak dibidang jasa tamu hotel dan manufaktur.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi, dan Kemitraan Dr. Krismanto Kusbiantoro, M.T., CIQaR mengatakan, di hari pertama pembukaan job fair 2023 telah terdaftar 4.000 peserta.