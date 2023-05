Sosok M Khaidar Khamzah Anak Petani Diterima 13 Universitas Luar Negeri, Pernah Jadi Korban Bully

TRIBUNJABAR.ID - Sosok M Khaidar Khamzah (17) anak petani asal Brebes berhasil diterima di 13 universitas bergengsi luar negeri.

Diketahui, beberapa di antara ke-13 universitas tersebut bahkan masuk ke dalam Top 100 di dunia.

Ke-13 universitas tersebut antara lain ada yang berlokasi di Amerika Serikat seperti Johns Hopkins University Amerika, dan New York University Amerika.

Kemudian ada yang berlokasi di Kanada seperti University of British Columbia, University of Toronto Mississauga, University of Toronto St George Campus, McMaster University, dan University of Toronto Scarborough.

Berikutnya ada beberapa perguruan tinggi di Australia seperti Monash University, University Australia, University of Western Australia, dan Curtin University Australia.

Selanjutnya perguruan tinggi di Asia yang menerima Khadiar ada Nanyang Technology University Singapura.

Di Inggirs, ia diterima di University of Sussex.

Khaidar juga diterima di salah satu kampus terbaik dalam negeri yaitu President University Indonesia.

Bahkan masih M Khaidar Khamzah masih menanti kabar dari tiga perguruan tinggi lainnya di Amerika Serikat seperti Columbia University, Cornell University, dan Babson College.

Lantas seperti apa sosok M Khaidar Khamzah?

Sosok M Khaidar Khamzah

Muhammad Khaidar Khamzah merupakan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Brebes.

Ia merupakan anak ke-7 dari 8 bersaudara dari pasangan suami istri Sepudin (64) dan Khotimah (53).

Orang tua Khadiar merupakan petani cabai dan padi dari Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.