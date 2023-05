Heboh Instagram Down pada Senin Pagi, Warganet Lari ke Twitter Sampaikan Keluhan dan Jadi Trending

TRIBUNJABAR.ID - Kehebohan terjadi saat aplikasi Instagram down atau tidak bisa diakses pada Senin (22/5/2023) pagi.

Berdasarkan laporan dari downdetector, Instagram down mulai pukul 05.07 WIB.

Pantauan Tribunjabar.id, Instagram tidak bisa diakses ketika di-refresh.

Tampilan foto-foto pun tidak muncul.

Aplikasi akan menampilkan kalimat "Sorry, something went wrong" atau "Sorry, couldn't refresh feed" setiap kali mencoba memuat beranda.

Kondisi tersebut diduga tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga negara lainnya di dunia.

Kehebohan Instagram down ini menjadi trending topic di Twitter.

Di dunia, para warganet menggunakan tagar #instagramdown.

Sementara di Indonesia, para warganet berkeluh kesah dengan kata "Instagramnya".

Warganet Indonesia pun beramai-ramai berkeluh kesah dengan adanya Instagram down ini.

"Instagram down, netizen beralih ke twitter untuk ngetweet 'instagramnya error," tulis salah seorang warganet.

"Kaget kirain kenapa , ternyata Instagramnya down wkwk," kata warganet lainnya.

"Hal pertama dilakukan apabila Instagram gak bisa dibuka adalah meluncur ke Twitter, dan benar Instagramnya trending," tutur warganet lainnya.

"Senin panik banget Instagram gue kok ga bisa di-refresh padahal pake wifi dan udah ganti ke data seluler juga enggak bisa. Ternyata Instagramnya lagi eror," tulis warganet lainnya.