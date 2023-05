Diisukan Selingkuh, Fandy Christian Tulis Surat Terbuka untuk Dahlia Poland: Cuman Ingin Kamu Tahu

TRIBUNJABAR.ID - Aktor Fandy Christian menuliskan surat terbuka untuk istrinya, Dahlia Poland setelah kabar rumah tangganya yang diterpa isu perselingkuhan.

Belakangan pasangan selebriti Fandy Christian dan Dahlia Poland sedang diterpa masalah rumah tangga.

Dahlia membongkar percakapan yang diduga bukti perselingkuhan antara suaminya dan perempuan lain.

Sejak saat itu, Dahlia Poland kedapatan tidak lagi mengikuti suaminya di Instagram.

Baru-baru ini, Fandy Christian pun bertanya-tanya soal kabar dari istrinya.

Ia menuliskan surat terbuka itu pada Senin (22/5/2023).

"Letters to you, Dahlia... Kalo aku bilang ‘everything will be okay’ pasti akan terbaca klise," tulis Fandy Christian dikutip dari Instagram @fandych pada Senin.

"Kalau aku bilang ‘i feel you’ ini bohong banget, karena ga ada yang bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri," sambungnya.

Fandy mengaku kebingungan untuk mencari tahu kabar istrinya itu.

"Tapi yang sebenarnya.. memang aku ga tau gimana tanya kabarmu," kata Fandy.

Bintang sinetron Jangan Bercerai Bunda itu berharap bahwa rumah tangganya bisa baik-baik saja.

"Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran," ungkap Fandy.

"Cuma ingin kamu tau kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless," pungkasnya.

