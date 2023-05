Parade Foto Diskusi Kompetisi Lukis UOB POY 2023 di Bandung

Tribun Jabar/Gani Kurniawan

Pemenang UOB Painting of the Year (POY) 2020 Prabu Perdana (kiri) berbincang sambil menjelaskan karyanya kepada Head of Strategic Communications and Brand UOB Indonesia Maya Rizano (kanan) dan Seniman Indonesia I Nyoman Nuarta seusai diskusi dan sosialisasi kompetisi 13th UOB Painting ofthe Year (UOB POY 2023) yang bertajuk "Indonesian artists' readiness to embrace opportunities in ASEAN", di NuArt Sculpture Park, Setra Duta Raya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (19/5/2023).