Kota Bandung Sudah Waktunya Kelola Sampah dengan Teknologi, Punya Nilai Ekonomis

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama menilai sanitary landfill merupakan cara yang sudah harus ditinggalkan karena sudah kurang cocok untuk Kota Bandung.

Belakangan ini, Pemkot Bandung kesulitan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat karena berbagai persoalan.

Akibatnya sampah di Kota Bandung tidak terangkut, banyak di sudut-sudut jalan. Sampah juga menggunung di tempat pembuangan sementara (TPS).

Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, terus melakukan terobosan untuk mengantisipasi membeludaknya sampah.

Satu di antaranya dengan mereaktivasi TPA Cicabe di Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, dan menyewa lahan di Kabupaten Bandung.

Mengenai langkah itu, Aan Andi menilai sudah tidak bisa dilakukan.

Menurut Aan Andi yang juga keKua DPC Partai Demokrat Kota Bandung ini, selain menghabiskan biaya, langkah itu juga terkendala lahan.

Menurutnya, tempat yang disewa dan TPA Sarimukti juga akan penuh. Sedangkan Kota Bandung tidak lagi memiliki lahan yang luas untuk menampung sampah.

Cara Modern

Aan Andi Purnama menyebutkan saat ini banyak cara modern dalam mengelola sampah. Tidak hanya sekadar dibuang tapi diolah dengan teknologi seperti umumnya terjadi di kota-kota besar di luar negeri.

Dia mengaku pernah melihat pengolahan sampah di sebuah kota di Jepang yang sangat baik.

"Di Indonesia sendiri saya dengar telah banyak teknologi pengolahan sampah yang saat ini sudah dimiliki, terlebih beberapa tenaga ahli jebolan ITB Bandung juga sudah punya teknologi pengolahan sampah yang modern. Kenapa tidak diaplikasikan di Kota Bandung?" ujarnya.

Menurut Aan Andi ada pengolahan sampah yang modern dengan konsep zero to zero, sampah itu diolah menghasilkan berbagai produk, seperti menjadi pupuk tanaman, pakan ikan, pestisida, dan biomassa.

"Saya kira teknologi itu akan cocok digunakan di Bandung, terlebih tidak perlu lahan yang luas untuk mengolah sampah di Kota Bandung tersebut," ujarnya.