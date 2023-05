Reaksi Dahlia Poland soal Tudingan Gimmick Setelah Bongkar Perselingkuhan Fandy Christian

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Dahlia Poland tak mau langkahnya mengungkap dugaan selingkuh yang dilakukan Fandy Christian adalah gimmick.

Sebelumnya, dia membuat Instagram Story yang berisi foto chat mesra Fandy dengan perempuan lain.

Sejak unggahan tersebut, rumah tangga Dahlia Poland dan Fandy Christian jadi perbincangan.

Meski kemudian menghapus Instagram Story itu, Dahlia tegas membantah hal itu dilakukan sebatas untuk gimmick agar rating sinetron suaminya meroket.

"Yang bilang gimmick-gimmick buat naikin rating, yang tahu aku dari lama pasti tahu aku orangnya kayak apa," tulisnya di akun @dahlilchr.

"Makasih buat yang udah kasih semangat. This to shall pass kalau kata papa J," imbuh dia.

Dalam chat percakapan yang dilakukan Fandy dengan peremuan, ada panggilan "bb".

"Enggak bb, makasih banget kamu udah peduli, udah sayang sama aku. Thanks a lot. Enggak bawel, enggak ikut campur. You make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem aja depan banyak orang. Aku sayang kamu," tulis dari percakapan pertama.

Kemudian terlihat balasan atas pesan tersebut, "I love you fan, makasih udah perhatian dan dengerin aku."

"Makasih Cha," terlihat balasan dari pesan tersebut.

Nama aktris Andi Annisa terseret dalam rumor ini karena Dahlia turut menyertakan akun Instagram-nya.

Selain itu, saat ini Andi Annisa dan Fandy sama-sama sedang membintangi sinetron berjudul Jangan Bercerai Bunda.

Artis Andi Annisa yang terseret masalah rumah tangga Fandy Christian dan Dahlia Poland. (Instagram @andiannsyah)

"Bravo @andiannsyah," tulis Dahlia disertai emoji tepuk tangan.

"Mendalami peran mungkin," tulis Dahlia lagi dalam unggahan berbeda, kali ini disertai foto dirinya yang sedang mengacungkan jempol.

Meskipun unggahan tersebut tak lagi ditemukan, Dahlia kini diketahui sudah tak lagi mengikuti akun Instagram Fandy Christian.

Fandy Christian dan Dahlia Poland diketahui menikah pada 24 November 2015.

Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga orang anak.

Sementara itu, Dahlia Poland yang populer lewat sinetron Ganteng Ganteng Serigala, memutuskan vakum dari dunia akting demi mengurus buah hatinya bersama Fandy Christian. (*)

