Kongkow Bareng Milenial Bandung, Ganjar Diteriaki 'Presiden Aing'

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo menghabiskan malam terakhir di Jawa Barat dengan kongkow bareng anak-anak milenial Bandung di Taman Musik Bandung, Minggu (14/5/2023) malam. Ganjar ikut nongkrong dengan ratusan anak muda Bandung sambil menikmati aneka sajian kuliner dan penampilan live musik yang menghibur.

Kemeriahan suasana di Taman Musik yang dipenuhi ratusan kawula muda, semakin bertambah dengan kehadiran Ganjar. Mengenakan baju adat Sunda dan ikat kepala, Ganjar menyapa ratusan Gen Z yang ada di Taman Musik.

Anak-anak muda itu tampak begitu antusias menyambut kehadiran Ganjar. Mereka saling berebut untuk bersalaman dan minta foto bersama.

"Pak Ganjar Presiden aing (Pak Ganjar presiden saya). We love you Pak Ganjar," teriak mereka.

Lagi-lagi, setiap bertemu anak muda, lagu Manchester United yang telah diubah liriknya menggema. Anak-anak muda itu dengan kompak menyanyikan glory-glory Ganjar Presiden secara bersama-sama.

"Glory-glory Ganjar presiden, glory-glory Ganjar presiden. Ganjar selalu di hati," teriak mereka.

Tak hanya nongkrong, Ganjar juga berdiskusi dengan anak-anak muda Bandung itu terkait banyak hal. Di antaranya membahas tentang entrepreneurship di kalangan anak muda.

"Mumpung ketemu Pak Ganjar, kami anak muda minta motivasinya Pak, bagaimana agar bisa jadi pengusaha sukses. Kebetulan saya sudah merintis bisnis karpet, mau sharing gimana caranya agar produk saya laku di pasaran," kata Omar, seorang anak muda Bandung.

Ganjar dengan santai berdialog dengan para anak muda itu. Menurutnya, untuk memulai bisnis, hal yang utama dilakukan adalah niat dan kesungguhan.

"Yang penting mau dulu. Ada semangat untuk usaha. Nah, kalau sudah, tentukan usaha sesuai passion kalian," kata Ganjar.

Saat ini, banyak pihak yang mewadahi generasi muda untuk menjadi entrepreneur. Ada pemerintah, kementerian, lembaga, dan perusahaan yang membuka peluang usaha bagi anak muda.

Ganjar menerangkan, di Jateng ia membuat wadah khusus untuk anak muda yang ingin berwirausaha. Ia membuat coworking space bernama Hetero Space. Di tempat itu, anak-anak muda dilatih usaha, marketing, didampingi sampai dicarikan partner dari e-commerce raksasa nasional.

"Manfaatkan itu untuk memulai bisnis. Ada juga banyak pelatihan, pendampingan hingga akses permodalan yang bisa kalian akses. Jadi, jangan tunggu nanti, harus segera dimulai," ucapnya.

Cukup lama Ganjar ngobrol bersama anak-anak millenial Bandung. Ganjar bahkan juga sempat diundang naik ke panggung untuk ikut bernyanyi.

Lagu berjudul I Don't Want to Talk About It menjadi lagu yang dinyanyikan Ganjar. Meski hanya di bagian reff, namun suara Ganjar saat membawakan lagu yang dipopulerkan Rod Stewart itu cukup membuat ratusan anak muda Bandung histeris.

"Pak Ganjar serba bisa. Gaul banget. Seneng bisa ketemu langsung pak Ganjar di sini. Nanti kalau pemilu saya pasti coblos Pak Ganjar," kata Adelia (20) seorang pengunjung Taman Musik Bandung.