Bocoran Bintang Tamu Grand Final Indonesian Idol XII Malam Ini, Ada Dewa19 hingga Tiara Andini

TRIBUNJABAR.ID - Sejumlah musisi terkenal akan menjadi bintang tamu di malam Grand Final Indonesian Idol XII, Senin (15/5/2023).

Ajang pencarian bakat yang tayang di RCTI, Indonesian Idol XII kini telah berhasil menyeleksi dua peserta terkuat.

Kedua peserta yang berhasil bertahan hingga Grand Final yaitu Nabila Taqiyyah asal Aceh dan Salma Salsabil asal Probolinggo.

Grand Final Indonesian Idol XII ini mengangkat tema "The Beauty of the Beat".

Adapun jadwal tayangnya yaitu pukul 21.30 WIB.

Selain Nabila dan Salma yang akan mempersembahkan penampilan terbaiknya, sejumlah bintang tamu pun turut hadir.

Melansir Instagram resmi Indonesian Idol, akan ada band Dewa19 yang berkolaborasi bersama Virzha.

Selain itu ada pula Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya.

Untuk menyaksikan tayangan Indonesian Idol XII secara langsung bisa melalui link live streaming berikut ini:

LINK NONTON INDONESIAN IDOL XII

Cara Vote Pemenang Indonesian Idol XII

Sebagaimana diketahui, Indonesian Idol menggunakan sistem voting untuk menentukan siapa yang pulang setiap pekannya hingga yang menjadi juara.

Adapun cara vote-nya yaitu:

1. Buka aplikasi RCTI+.