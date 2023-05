Peringati May Day, Buruh di Majalengka Gaungkan Kebersamaan Agar Perusahaan Maju dan Buruh Sejahtera

TRIBUNCIREBON.COM/EKI YULIANTO

Ribuan buruh tumpah ruah mengikuti kegiatan festival from us to us yang diselenggarakan oleh PT SLI Majalengka dan serikat pekerja yang ada di Majalengka, Sabtu (13/5/2023)./ Kegiatan itu dalam rangka memperingati hari May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2023