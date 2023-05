Indonesia Dilanda Demam Coldplay, Hotel di Sekitar Lokasi Konser Sudah Sold Out

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Indonesia sedang demam Coldplay. Band asal Inggris itu akan menggelar konser pertama kali di Indonesia, tepatnya di Jakarta.

Konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) akan dilaksanakan 15 November 2023.

Imbasnya, beberapa hotel di sekitar GBK telah terisi penuh saat konser Coldplay.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com melalui aplikasi pemesanan tiket, yakni Tiket.com dan Traveloka, pada (12/5/2023) pukul 19.00 WIB, beberapa hotel yang ada di kawasan ini sudah ludes dipesan.

Pemesanan yang dilakukan oleh para pengunjung kebanyakan berada di 15 November hingga 16 November 2023.

Hotel-hotel yang dicek adalah Hotel Fairmont Jakarta, Century Park Hotel, Harris Suites FX Sudirman, The Sultan Hotel & Residence, Artotel Mangkuluhur, dan Best Western Hotel Senayan.

Selain itu, ada juga Hotel Mulia Senayan, The Gunawarman, Hotel Alila SCBD, Crowne Plaza Jakarta, Aryaduta Suites Semanggi, dan Sawana Suites Tanah Abang.

Namun, ada pula hotel lain dengan kamar yang masih tersedia untuk para pengunjung.

Hotel itu adalah The Langham Jakarta dengan harga mulai dari Rp 6.667.045, The Ritz-Carlton dengan harga mulai dari Rp 5.925.000, The Orient Jakarta Tanah Abang dengan harga mulai dari Rp 2.485.170, Four Seasons Hotel dengan harga mulai dari Rp 4.682.700, dan Favehotel Gatot Subroto dengan harga mulai dari Rp 643.750.

Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengatakan, sejumlah hotel di sekitar GBK telah penuh dipesan untuk hari digelarnya konser Coldplay.

Menurut dia, tingginya jumlah reservasi di hotel dekat area GBK dikarenakan konser Coldplay sangat menarik bagi masyarakat.

"Sehingga hotel juga akan berdampak khususnya di sekitar GBK," ujar dia saat dikonfirmasi.

Menurut Maulana, peminat konser Coldplay di GBK tidak hanya masyarakat dalam negeri.

Bisa saja banyak turis mancanegara yang akan datang ke Jakarta.

"Coldplay itu peminatnya cukup banyak ya. Kalau diselenggarakan di Indonesia, yang ingin menonton bukan hanya dari dalam negeri saja, mungkin dari negara tetangga bisa saja hadir," ucap dia.

Kepastian Coldplay malnggung di Jakarta diumumkan oleh PK Entertainment dan Third Eye Management selaku promotor di akun media sosial masing-masing.

"Coldplay Music of the Spheres World Tour Jakarta Gelora Bung Karno Rabu 15 November 2023," tulis akun PK Entertainment dikutip Kompas.com, Selasa (9/5/2023).

Tiket akan dijual secara resmi di laman coldplayinjakarta.com. Promotor membagi dua periode penjualan tiket yakni untuk BCA Presale pada 17-18 Mei 2023 dan untuk publik tanggal 19 Mei 2023. (*)

