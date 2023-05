20 Ucapan Selamat Nikah untuk Sahabat dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Cocok untuk Kartu Ucapan

TRIBUNJABAR.ID - Simak kumpulan kata-kata ucapan selamat menikah untuk sahabat dalam Bahasa Inggris dan artinya berikut ini.

Salah satu tradisi ketika ada sahabat yang menikah yaitu memberikan ucapan selamat baik secara langsung maupun melalui kartu ucapan.

Bahkan di era saat ini lumrah juga memberikan ucapan selamat menikah untuk sahabat melalui media sosial.

Dalam ucapan selamat menikah selain menyampaikan rasa turut berbahagia, biasanya terdapat pula harapan serta doa.

Bagi Anda yang membutuhkan inspirasi kata-kata ucapan selamat menikah dalam Bahasa Inggris, bisa simak artikel ini.

Berikut adalah 20 kata-kata ucapan selamat menikah untuk sahabat dalam Bahasa Inggris dan artinya.

1. This wonderful occasion marks the beginning of your wonderful lives together, I wish both of you lots of luck and joy, congratulations on your marriage!

Artinya: "Acara indah ini menandai awal dari hidup kalian yang indah bersama, saya berharap kalian berdua mendapatkan banyak keberuntungan dan kegembiraan, selamat atas pernikahannya!"

2. Congratulations on the start of something amazing! much love, joy, success, health and happiness to you both, dear friends!

Artinya: "Selamat atas awal dari sesuatu yang luar biasa! Banyak cinta, kegembiraan, kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kalian berdua, teman-teman tersayang!"

3. Two special people, one amazing love! Dear friends, enjoy your love that grows with every single day and knows no ending. the most heart congratulations on your wedding day!

Artinya: "Dua orang spesial, satu cinta yang luar biasa! Teman-temanku sayang, nikmati cinta kalian yang tumbuh setiap hari dan tidak mengenal akhir. Selamat yang paling tulus di hari pernikahan kalian!"

4. On your wedding day you promise to love and support each other at every curve of life. Happy wedding day to you dear friends!

Artinya: "Di hari pernikahan kalian, kalian berjanji untuk saling mencintai dan mendukung di setiap lekukan kehidupan. Selamat hari pernikahan untukmu teman-teman tersayang!"