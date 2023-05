Wujudkan Pemasyarakatan Yang Lebih Baik, Kakanwil Kemenkumham Jabar Hadiri Deklarasi Zero HALINAR

Kamis (11/05/23) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur menyelenggarakan Apel Deklarasi Zero Halinar

CIANJUR – Pada hari ini, Kamis (11/05/23) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur menyelenggarakan Apel Deklarasi Zero Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba) dan Penyerahan Handphone secara simbolis kepada keluarga dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya yang bertindak sebagai Pembina Apel dengan didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Taletting Langi.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Apel Pagi ini dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, Tomi Elyus, diikuti pula oleh Pejabat Struktural Lapas Cianjur, Perwakilan dari TNI dan Polri, Perwakilan Keluarga yang diserahkan Handphonenya serta Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Cianjur.

Diawali dengan penyerahan Handphone secara simbolis oleh Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Perwakilan Keluarga, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Zero Handphone, Pungli, dan Narkoba oleh Tomi. Selepas pembacaan deklarasi, Tomi berkata “Kegiatan ini merupakan ikhtiar kami dalam berkomitmen bersama untuk Zero Handphone, Pungli dan Narkoba di lingkungan Lapas Kelas IIB Cianjur. Secara bersama-sama kita telah membacakan deklarasi ini, mari kita bergandengan tangan membangun Lapas Cianjur Zero dari Halinar”. Lebih lanjut Tomi menuturkan bahwa pentingnya keterlibatan unsur keluarga dan masyarakat dalam mendukung Lapas Cianjut untuk semakin baik lagi kedepannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama dalam mewujudkan Zero Handphone, Pungli dan Narkoba yang ditandatangani oleh Petugas Lapas Kelas IIB Cianjur.

Dalam amanatnya, Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan “Ditengah kondisi Lapas pasca gempa Lapas Cianjur mampu bangkit dan bertahan dalam koridornya. Saya memberikan Apresiasi Bagi Kalapas, Petugas dan WBP Lapas Cianjur atas komitmennya untuk melaksanakan Zero Halinar. Harus ada Perubahan atau Hijrah (Dari gelap ke terang). Selanjutnya, Setelah selesai menjalani masa pidana Warga binaan Harus menjadi manusia unggulan, Terjalinnya sinergitas dengan Petugas, mengikuti tata tertib yang berlaku dalam Pemasyarakatan, dan harus selalu bersyukur dengan semua keadaan. Setelah menjalani masa pidana, jalinlah sinergi dengan bapas sebagai bentuk pengawasan dan Harus bisa menjaga komitmen tidak hanya sekedar deklarasi.”

(Red/Dok : LP Cianjur)