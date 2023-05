BKKBN Jabar Gelar Malam Penganugerahan Cegah Stunting Konten Festival

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Malam Penganugerahan Cegah Stunting Konten Festival, yang digelar oleh BKKBN Jawa Barat, diselenggarakan di Grand Sunshine Resort And Convetion, Soreang, Kabupaten Bandun, Kamis (11/5/2023).

Sebelum acara tersebut, terdapat beberapa kategori yang diperlombakan, yakni cerdas cermat pendamping keluarga, kolaborasi penyuluh KB dan penyuluh agama, paduan suara, jingle dance challenge, cegah stunting challenge, klinik swasta yang melayani KB, dan Kelompok KB peria.

Peserta merupakan perwakilan dari setiap kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat, ada yang diperuntukan untuk penyuluh KB, remaja binaan BKKBN, dan masyarakat umum.

Adapun acara Malam Penganugrahan Cegah Stunting Konten festival dibuka langsung oleh, Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto.

Dalam acara tersebut, dihadiri langsung oleh, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Dadi Ahmad Roswadi, Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Siska Gerfianti, tamu undangan, dan perwakilan para pemenang lomba.

Menurut Tavip, Jawa Barat masuk 12 provinsi yang diprioritaskan, untuk percepatan penurunan stunting karena wilayahnya luas dan sangat banyak jumlah jiwanya.

"Diharapkan percepatan penurunan stunting, bisa dioptimalkan di Jabar. Sebab sangat berpengaruh sekali terhadap capaian nasional," kata Tavip, dalam sambutannya.

Tavip mengatakan, tadi spiritnya zero new stunting, tapi maknanya zero stunting bukan nol stunting.

"Tapi bahwa dua taun toleransi kejadiannya, tak lebih dari 3 persen. Itu sudah dianggap zero karena masuk toleransi WHO. Toleransinya tak lebih 3 persen," ucapnya.

Dalam upaya sosialisasi dan mengedukasi masyarakat, Tavip memuji BKKBN Jawa Barat, yang menggelar berbagai lomba dan Malam Penganugrahan Cegah Stunting Konten Festival.

Sedangkan Siska mengungkapkan, Jabar memiliki penduduk yang banyak hingga mencapai sekitar 48, 27 jiwa, kalau melihat dari proporsi penduduk saat ini yang terbanyak ini adalah milenial atau gen z.

"Maka harus mengubah paradigma kita bahwa audiens kita ini yang terbanyak milenial, sehingga pola eduksi dan sosialisasi harus mengikuti perkembangannya," kata Siska.

Siska mengacungkan jempol kepada BKKBN Jabar, yang mengedukasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat, mengemasnya dengan berbagai lomba.

"Maka ini BKKBN jabar luar biasa karena biasanya orang Jawa Barat dengan lomba-lomba lebih senang, jadi secara kultur kalau dilombakan itu lebih semangat," kata Siska.

Menurut Siska, selama tiga tahun jumlaj stunting di Jabar, terus menurun mulai dari 26,2 dan pada tahun 2022, menjadi 20,2 persen.

Siska berharap dan mengajak kepada semua untuk berdoa agar tahun ini dan ke depan akan mengalami penurunan signifikan kasus stunting, sehingga zero new stunting.

"Pak gubernur menargetkan zero new stunting di 2023, kita harapkan di tahun ini sudah tak ada lagi bayi yang stunting," ucapnya. (*)

