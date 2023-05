Bahagiakan Anak Yatim dan Dhuafa, YOU Beauty dan Dompet Dhuafa Bagikan 100 Parcel Lebaran

YOU Beauty kolaborasi dengan Dompet Dhuafa di program Berbagi Santunan, Parcel Lebaran serta paket berbuka puasa bersama di Pondok Pesantren Al Arbain Rabu lalu (12/4/2023)

PAMULANG, TANGERANG SELATAN - Meski ramadan telah usai, menyemarakkan semangat berbagi Ramadan terus dilakukan, YOU Beauty sebagai brand kecantikan (kosmetik) di Indonesia yang kerap mewarnai pasar kecantikan dengan berbagai produk kosmetik hingga skincare-nya, berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa melalui program Berbagi Santunan, Parcel Lebaran serta paket berbuka puasa bersama di Pondok Pesantren Al Arbain, pada Rabu lalu (12/4/2023).

Nurul Fajrini selaku Marketing Communication & PR Manager YOU Beauty menjelaskan kolaborasi yang terjalin bersama Dompet Dhuafa, yakni setiap melakukan pembelian produk You Beauty di store Watsons Indonesia akan didonasikan sebesar Rp2.000. Dari skema tersebut terkumpul donasi sejumlah Rp.50.000.000, program ini berlaku selama periode 27 Maret hingga 30 April 2023.

“Hari ini kita punya program bersama Dompet Dhuafa khususnya di bulan Ramadan, yaitu Parcel Lebaran untuk adik-adik di Pesantren Al Arbain ini. Untuk program sendiri jadi kita bekerja sama dengan retail dari Watson, di mana setiap pembelian dari produk-produk YOU Beauty di bulan ramadan khususnya itu akan kita donasikan Rp2000 untuk program kebaikan, yang ada di dompet Dhuafa,” ungkap Nurul.

Menanggapi sinergi kebaikan antara YOU Beauty dan Dompet Dhuafa, Utami Sri Lestari selaku Manager Partnership Penghimpunan ZIS Dompet Dhuafa mengucapkan banyak terimakasih kepada YOU Beauty sekaligus para pelanggannya atas kepercayaan yang diberikan kepada Dompet Dhuafa.

“Hari ini kami menyambut kedatangan dari YOU Beauty dalam acara santunan yatim dan juga parsel berupa school kit dan paket lebaran untuk anak-anak yatim di ponpes Al Arbain. Dari kerja sama ini kami menyambut baik dan merasa senang sekali dilibatkan dalam kolaborasi kebaikan bersama YOU Beauty. Semoga berkah bagi YOU Beauty dan bermanfaat bagi anak-anak Al Arbain,” kata Utami.

Bukan kali pertama berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa, program berbagi parcel lebaran ini diberikan kepada 100 anak yatim piatu berupa paket school kit dan penunjang kebutuhan lainnya. Bertempat di Pondok Pesantren Al Arbain, Gang Nurul Ikhlas I, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan. YOU Beauty melakukan serah terima donasi kepada Dompet Dhuafa sebagai partner kebaikan. Secara simbolis, donasi tersebut diserahkan oleh PR & Marcomm Manager YOU Beauty Nurul Fajrini kepada Manager Penghimpunan ZIS, Utami Sri Lestari.

Nurul menambahkan, kolaborasi bersama Dompet Dhuafa menjadi salah satu momen untuk bisa langsung berkontribusi dengan masyarakat. Sehingga YOU Beauty bisa hadir di seluruh momen kebutuhan ataupun momen-momen masyarakat.

“Alhamdulillah ini menjadi tahun kedua YOU Beauty bekerja sama dengan Dompet dhuafa, YOU Beauty sendiri di sini baru memasuki umur tahun ke 5 tetapi di sini kita juga sudah melihat bahwa hubungan antara Dompet Dhuafa. Ini menjadi salah satu sinergi yang luar biasa bisa memberikan dan menyebarkan manfaat khususnya lebih banyak lagi. Sehingga InsyaAllah ini menjadi kelanjutan di tahun selanjutnya juga,” tambah Nurul

Kolaborasi ini mendapat respon positif dari Ustaz Alfi Syahrin, selaku pimpinan dan pengasuh Ponpes Al Arbain.

“Alhamdulillah sangat bersyukur bisa membahagiakan anak-anak, membantu dengan kerja sama antara Dompet Dhuafa dan YOU Beauty. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan pada hari ini membawa keberkahan, diberikan kelancaran seluruhnya, saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungannya kerjasamanya, mudah-mudahan bisa berkelanjutan dan saling bisa memberikan kebermanfaatan,” ungkap Ustaz Alfi.

Kebaikan #RamadanDariHati, sangat dirasakan oleh Rafqi Ramadan (12) salah satu penerima manfaat Parcel Lebaran. Ia bercerita dengan penuh antusias merasa sangat senang mendapatkan Parcel Lebaran. Rafqi yang sudah ditinggalkan oleh sang ayah sejak kecil itu merasa semakin bersemangat dalam menggapai mimpinya.

“Seneng banget dapet ini ada buku, pensil berwarna, buku gambar ada peralatan sekolah. Tambah semangat buat aku sekolah, biar juara 1 terus,” ungkap Rafqi penuh keceriaan.

Dompet Dhuafa akan terus menggandeng dan menjalin kolaborasi kebaikan dengan kemitraan lainnya, agar dapat lebih banyak menebar kebaikan di Indonesia, sehingga semua penerima manfaat bisa merasakan keberkahan sekaligus kebahagiaan ramadan