Prediksi Skor AS Roma vs Bayer Leverkusen, Perkiraan Susunan Pemain, Head to Head

TRIBUNJABAR.ID - Semifinal leg pertama Liga Eropa antara AS Roma vs Bayer Leverkusen pada Jumat (12/5/2023). Simak prediksi skor AS Roma vs Bayer Leverkusen.

AS Roma vs Bayer Leverkusen bakal berlagsun di Stadion Olimpico pada pukul 03.00 WIB.

Pada laga ini akan tersaji duel guru vs muridnya, yakni Jose Mourinho melawan Xabi Alonso.

Pasalnya Jose Murinho pernah menjadi pelatih Xabi Alonsi saat menukangi Real Madrid.

Beberapa bursa prediksi skor memperkirakan duel AS Roma vs Bayer Leverkusen akan berakhir dengan skor imbang.

Prediksi Skor AS Roma vs Bayer Leverkusen

Sports Mole: AS Roma 1-1 Bayer Leverkusen

Sportskeeda: AS Roma 1-1 Bayer Leverkusen

The Hard Tackle: AS Roma 2-1 Bayer Leverkusen

Duel Guru vs Muridnya

Pertandingan AS Roma vs Bayer Leverkusen pada semifinal Liga Eropa akan mempertemukan guru dan murid.

Ya, Jose Mourinho, 60 tahun akan bersua dengan Xabi Alonso yang berusia 41 tahun di kubu Leverkusen.

Diketahui, sebelum berkarier sebagai pelatih, Alonso pernah menjadi anak asuh Mourinho kala menukangi Real Madrid dalam rentang waktu 2009 hingga 2014.

Alonso kala itu menjadi andalan The Special One saat mengantarkan Los Blancos memenangi satu gelar LaLiga Spanyol, tiga trofi Copa Del Rey dan satu Supercopa de Espana.