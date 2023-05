Ajak Menikmati Musik dan Keindahan Alam, J-Live Kembali Hadirkan Sound In Forest 2023 di Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Panggung J-Live di bulan Mei tahun ini kembali menghadirkan Sound In Forest 2023 di Bandung, pada Minggu (7/5/2023). Adapun acara ini adalah sebuah panggung kolaborasi yang diadakan di Dago Dreampark dan dikemas secara unik dengan memadukan irama musik, harmoni alam, serta aktivitas fisik luar ruangan secara bersamaan.

Lewat acara ini, pengunjung akan diajak menikmati festival musik sekaligus menikmati keindahan alam yang disuguhkan Kota Bandung.

Koordinator J-Live Harven Isaac mengatakan, panggung J-Live kali ini disambut dengan antusiasme yang sangat tinggi dari para Jazzers.

Pasalnya, musisi yang dihadirkan tak hanya terbatas dari aliran Pop Punk, tetapi juga dari genre SKA yang membuat Jazzers bisa mendapatkan kebebasan dalam menikmati dan mengeksplorasi pilihan bermusiknya.

“Semangat para Jazzers menikmati suguhan musik disambut dengan antusiasme yang baik, bahkan kondisi waktu itu hujan deras di tengah acara, tapi mereka tidak ada yang meninggalkan acara dan justru makin syahdu mengikuti alunan lagu dari para band yang tampil hingga band penutup di ujung acara,” ungkap Isaac.

Isaac menambahkan, panggung kolaborasi J-Live bersama dengan Sound In Forest tahun ini diharapkan dapat memberikan hal yang baru dan berbeda untuk Jazzers agar selalu dapat mengembangkan kreativitas tanpa batas dengan rasa bangga.

“Harapannya, panggung kolaborasi J-Live bersama dengan Sound In Forest 2023 yang dikemas dengan ragam kegiatan all in one bagi Jazzers dapat memantik kreativitas Jazzers untuk terus berkarya kedepannya. Semoga di tahun berikutnya pun J-Live dapat mengemas kolaborasi ini menjadi lebih baik lagi dan kembali berlangsung di tahun-tahun berikutnya,” ujar Isaac.

Untuk diketahui, Sound In Forest 2023 kali ini menghadirkan musisi lokal papan atas, seperti Rosemary, Closehead, Donlego, Threesixty, dan masih banyak lagi.

Sebagai informasi, J-Live merupakan wadah yang bertujuan untuk menyajikan berbagai ide kreatif baru yang dibalut dalam ragam bentuk hiburan.

J-live merupakan jawaban untuk generasi muda yang memiliki misi untuk mengembangkan kreativitas tanpa batas dengan rasa bangga.

Hadir di tengah anak muda sejak tahun 2017, J-Live aktif berkolaborasi dengan generasi muda kreatif yang mengedepankan kebebasan dalam mengeksplorasi pilihan hidup, serta bangga dengan cara mereka memilih jalan hidupnya.

Ragam suguhan J-Live yang dominan berbalut musik alternatif, secara langsung menjadikan J-Live sebagai panggung bagi musik-musik indie dan lokal untuk terus tumbuh dan berkembang. Tak hanya itu, berbagai komunitas kreatif juga dilibatkan dalam ragam kolaborasi apik.