Politeknik Pariwisata NHI Bandung Gelar The 4th International Conference on ASEAN MRA-TP

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Politeknik Pariwisata NHI Bandung menyelenggarakan acara Opening Ceremony tiga kegiatan berskala internasional yang diselenggarakan secara hybrid di Gedung Mandalawangi kampus Poltekpar NHI Bandung, yaitu the 4th International Conference on ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Tourism Professional (ASEAN MRA – TP), the ASEAN Plus Three Tourism Training and Education Network (APTTTEN) Forum 2023, dan the 3rd NHI Tourism Forum 2023.

Ketiga kegiatan diselenggarakan secara hybrid selama 3 (tiga) hari berturut – turut, dimulai dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2023.

Dalam acara Opening Ceremony ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A. memberikan sambutan secara online sekaligus membuka secara resmi ketiga kegiatan tersebut.

Turut hadir secara langsung Martini Mohamad Paham, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga memberikan sambutan pembukaan.

The 4th International Conference on ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Tourism Professional (ASEAN MRA – TP) memiliki tujuan untuk memperkuat kolaborasi implementasi ASEAN MRA-TP dan menjadi platform antara negara-negara Anggota ASEAN untuk bertukar pemahaman melalui diskusi mendalam serta memperluas MRA-TP ke ASEAN Plus Three (China, Japan & Korea).

Diharapkan acara ini dapat memperluas tujuan ASEAN sebagai Episentrum Pertumbuhan, khususnya dalam pengembangan profesional bidang pariwisata serta mengeksplorasi gagasan dan tindakan yang relevan di bawah payung Rencana Strategis Pariwisata ASEAN 2016-2025 yang dapat berdampak pada pengembangan profesional pariwisata.

Tema yang diangkat dalam The 4th ASEAN MRA – TP yang akan diselenggarakan selama satu hari pada tanggal 8 Mei 2023 adalah “Enhance Collaboration with Various Private and Public Partners to Implement Programs for Re-Skilling and Up-Skilling of Human Resources for Technology Adoption”.

Dalam kegiatan ini para pembicara akan berbagi best practice dalam pengembangan profesional pariwisata melalui beberapa inisiatif strategis, seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan pariwisata; meningkatkan kualitas jaringan pendidikan; kerjasama kemitraan strategis melalui link & match antara industri dan lingkungan Pendidikan / akademis dan memanfaatkan jaringan kolaboratif para pemimpin pariwisata (tourism leaders), pembuat kebijakan, pendidik, peneliti, konsultan, industri, praktisi, dan masyarakat.

The 4th ASEAN MRA – TP merupakan bukti komitmen kami untuk bekerja sama mengatasi tantangan dalam pengembangan profesional pariwisata, dan merupakan kesempatan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif, untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi yang akan membantu kami mengatasi masalah dalam membangun serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

The ASEAN Plus Three Tourism Training and Education Network (APTTTEN) Forum 2023 akan diselenggarakan secara hybrid pada hari Selasa, 9 Mei 2023 bertempat di di Gedung Mandalawangi, Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Forum ini bertujuan untuk memperkuat jaringan kolaboratif para pemimpin pariwisata, pembuat kebijakan, pendidik, peneliti, konsultan, praktisi industri, dan berbagai komunitas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Pendidikan Pariwisata bagi negara – negara anggota ASEAN Plus Three.

Pada kesempatan kali ini, Forum APTTTEN 2023 akan membahas 5 (lima) topik utama, yaitu;

Upscaling World Class Research & Social Services for Learning Experiences;

New Learning Experiences Capabilities: Transformation of Digital Maturity, Greenovation, Generation Lifestyle;

Global Challenges: Leveraging Learning Experiences based on Quality Standards & Certifications;