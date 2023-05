Jadwal Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Asal Indramayu Tahun 2023, Terbagi dalam 6 Kloter

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Calon jemaah haji asal Kabupaten Indramayu dipastikan akan mulai menggunakan Asrama Haji Indramayu pada tahun ini.

Mereka nantinya akan terbang ke tanah suci melalui Bandara Internasional Kertajati Kabupaten Majalengka.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Indramayu, Wahyudin mengatakan, untuk calon jemaah haji asal Indramayu untuk tahun ini ada sebanyak 1.796 orang.

Ribuan jemaah itu akan terbagi ke dalam 6 kloter.



"Yakni kloter 2, kloter 8, kloter 15, kloter 20, kloter 22 dan kloter 24," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Selasa (9/5/2023).

Wahyudin mengatakan, khusus untuk kloter 2 dan kloter 8 akan masuk ke dalam keberangkatan gelombang I.

Sedangkan sisanya masuk dalam keberangkatan gelombang II.

Berikut jadwal keberangkatan calon jemaah haji asal Indramayu:

Kloter 2, terdiri dari sebanyak 366 calon jemaah

-Masuk Asrama Haji pada 29 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

-Berangkat ke Bandara pukul 19.40 WIB dan take off pada 30 Mei pukul 01.40 WIB.

-Calon jemaah dijadwalkan landing pada 10 Juli pukul 18.05 WIB

Kloter 8, terdiri dari sebanyak 366 calon jemaah

-Masuk Asrama Haji pada 5 Juni 2023 pukul 08.00 WIB

-Berangkat ke Bandara pukul 19.40 WIB dan take off pada 6 Juni pukul 01.40 WIB.

-Calon jemaah dijadwalkan landing pada 17 Juli pukul 15.54 WIB



Kloter 15, terdiri dari sebanyak 366 calon jemaah

-Masuk Asrama Haji pada 11 Juni 2023 pukul 11.00 WIB

-Berangkat ke Bandara pukul 20.25 WIB dan take off pada 12 Juni pukul 02.40 WIB.

-Calon jemaah dijadwalkan landing pada 23 Juli pukul 15.20 WIB



Kloter 20, terdiri dari sebanyak 366 calon jemaah

-Masuk Asrama Haji pada 17 Juni 2023 pukul 08.00 WIB

-Berangkat ke Bandara pukul 23.00 WIB dan take off pada 18 Juni pukul 05.00 WIB.

-Calon jemaah dijadwalkan landing pada 29 Juli pukul 04.45 WIB



Kloter 22, terdiri dari sebanyak 152 calon jemaah

-Masuk Asrama Haji pada 19 Juni 2023 pukul 17.00 WIB

-Berangkat ke Bandara pad 20 Juni pukul 11.09 WIB dan take off pukul 17.00 WIB.

-Calon jemaah dijadwalkan landing pada 31 Juli pukul 09.45 WIB



Kloter 24, terdiri dari sebanyak 180 calon jemaah

-Masuk Asrama Haji pada 21 Juni 2023 pukul 20.00 WIB

-Berangkat ke Bandara pad 22 Juni pukul 17.00 WIB dan take off pukul 23.00 WIB.

-Calon jemaah dijadwalkan landing pada 2 Agustus pukul 15.05 WIB

(Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman)