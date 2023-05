Polres Sukabumi Kota Buka Posko Pengaduan bagi Korban Pelecehan Seksual Oleh OY

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Kepolisian Polres Sukabumi Kota membuka posko pengduan korban pelecehan seksual korban tersangka OY (42).

OY melakukan tindakan kejinya sejak sejak tahun 2015. Hal itu terbukti hasil pengakuannya ada korban pertamanya masih berumur 15 tahun, Kini sudah 23 tahun.

Sejauh ini hasil penyelidikan dan laporan baru ada lima orang yang menjadi korban OY. Namun melihat rekam jejaknya OY yang sudah 7 tahun menyimpangan seksnya, berpotensi adanya korban lain, sehingga membuka posko aduan korban OY.

Ruang Unit PPA Polres Sukabumi Kota. (Tribun Jabar/Dian Herdiansyah)

"Adanya potensi (Dugaan korban bertambah) kami akan membuat posko. Apabila ada masyarakat yang menjadi korban," kata Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo, dalam jumpa pers di halaman Polres Sukabumi Kota, Senin (8/5/2023).

Kronologi dugaan kasus pelecehan tersebut, bermula adanya laporan dari orang tua korban atas tindakan perbuatan cabul terhadap anaknya pada 3 Mei 2023

"Kurang dari 24 jam, kami langsung mengamankan tersangka atas nama O alias OB di rumahnya," kata Ari.

Modus yang dilakukannya, mengiming-imingi korban dengan air doa, agar pintar, hingga bisa terbujuk.

"Kegiatan kejahatan dengan mengiming-imingi kepada anak dengan memberikan air doa agar dia pintar. Setelah itu korban dibawa ke rumah tersangka," ucapnya.

Dari hasil pengakuannya, OY menyebut ia sangat bernafsu sekali sama anak-anak laki-laki yang masih berumur 15 tahun.

Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya baju koko, celana pendek biru, satu potong celana dalam ungu dan sarung.

Pelaku diancam dengan Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

"Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara," ujarnya.

Sebelumnya, Korban pelecehan seksual anak tersangka OY (41) di Citamiang, Kota Sukabumi kembali bertambah. Selain MSR (11), ternyata OY (41) mengaku melakukan pencabulan terhadap anak lainnya.

"Hasil pemeriksaan tersangka mengaku ada empat korban lainnya. Jadi dengan yang terbaru ada 5 korban" kata Kasi Humas Iptu Astuti Setyaningsih, Jumat (5/5/2023).

Tersangka OY diduga menjalankan aksi biadabnya tersebut, sudah lama, hal itu dibuktikan dengan hasil pengakuannya ada korban yang dilakukannya tujuj tahun yang lalu.

"Ini terbukti ada yang jadi korban yang umurnya pada saat itu 15 tahun. Sekarang umurnya sudah 23 tahun," ucap Astuti.

Hingga saat ini pun, polisi masih menyelidiki kasus pencabulan untuk pengungkapan lebih jauh. (*)