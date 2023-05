Chord Lagu Manuk Dadali, Lagu Sunda Ciptaan Sambas Mangundikarta, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Manuk Dadali.

Manuk Dadali adalah lagu Sunda yang diciptakan oleh Sambas Mangundikarta.

Hingga kini, lagunya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord lagu Manuk Dadali

[Verse]

C

Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang

C F

Meberkeun janjangna bangun taya karingrang

F

Kukuna ranggaos reujeung pamatukna ngeluk

G C

Ngepak mega bari hiberna tarik nyuruwuk

C

Saha anu bisa nyusul kana tandangna

C F

Gadang jeung partentang taya bandingan nana

F

Dipikagimir dipikaserab ku sasama

G C

Taya karempan ka sieun leber wawanenana

[Chorus]

F

Manuk dadali manuk panggagahna

C

Perlambang sakti Indonesia jaya

F

Manuk dadali pang kakoncarana

G C

Resep ngahiji rukun sakabehna

(Sama dengan (#))

Hirup sauyunan tara pahirihiri

Silih pikanyaah teu inggis bela pati

Manuk dadali gadung siloka sinatria

Keur sukmana bangsa di nagara Indonesia

[Chorus]

F

Manuk dadali manuk panggagahna

C

Perlambang sakti Indonesia jaya

F

Manuk dadali pang kakoncarana

G C

Resep ngahiji rukun sakabehna

E

Bentang di Cilampuyang

A G#m

Akang reueus akang geugeut

Intro : G#m-E-G#m-E-G#m-E-A-Em

