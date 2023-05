Ariel Noah Merasa Ditinggal Qibil The Changcuters yang Menikahi Qurrotu Ayun

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ariel NOAH merasa ditinggalkan Qibil The Changcuters yang melangsungkan pernikahan pada Sabtu (6/5/2023).

Setelah pernikahan sahabatnya itu, Ariel mengunggah video ucapan selamat itu di Instagram Story-nya.

“Qibil, aduh gue baru selesai manggung gue lupa ngucapin,” kata Arie NOAH dikutip Kompas.com, Senin (8/5/2023).

Dengan senyum lebar, Ariel mengucapkan selamat kepada Qibil dan Qurrotu Ayun yang menikah di Bandung, Jawa Barat.

“Selamat menempuh hidup baru. Gue ditinggal ama Qibil, dia sekarang nikah duluan. Gue doain all the best Qibil,” ucap Ariel sambil tertawa.

Ariel dan Qibil diketahui cukup dekat karena mereka pernah bernaung di band yang sama di Bandung, Jawa Barat, bernama Cholesterol.

Saat itu band tersebut diisi oleh Ariel NOAH sebagai pemain bas, Uki sebagai gitaris dan Qibil sebagai vokalis.

Qibil mengumumkan pernikahannya melalui Instagram.

“Alhamdulillah, sudah resmi suami-istri! Terima kasih untuk semua yang sudah ikut bahagia & mendoakan kami,” tulis Qibil, Senin (8/5/2023).

Qibil The Changcuters mengunggah beberapa foto.

Di antaranya memperlihatkan dia dan sang istri tampak memegang buku nikah juga berfoto di atas pelaminan. (*)

