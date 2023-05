Korban Pelecehan Seksual di Kota Sukabumi Bertambah 4 Anak, Salah Satunya Terjadi 7 Tahun Lalu

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Korban pelecehan seksual anak yang dilakukan tersangka OY (41) di Citamiang, Kota Sukabumi, kembali bertambah.

Selain MSR (11), ternyata OY mengaku melakukan pencabulan terhadap anak lainnya.

"Hasil pemeriksaan tersangka mengaku ada empat korban lainnya. Jadi dengan yang terbaru ada 5 korban," ungkap Kasi Humas Iptu Astuti Setyaningsih, Jumat (5/5/2023).

Tersangka OY diduga sudah lama menjalankan aksi biadabnya tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan hasil pengakuannya bahwa ada anak yang menjadi korban tujuh tahun yang lalu.

"Ini terbukti ada yang jadi korban yang umurnya pada saat itu 15 tahun. Sekarang umurnya sudah 23 tahun," ungkap Astuti.

Hingga saat ini pun, pihaknya masih menyelidiki kasus pencabulan untuk pengungkapan lebih jauh.

Sebelumnya diberitakan, peristiwa yang dialami MSR terjadi Rabu (3/5/2023) di rumah tersangka OY di Citamiang, Kota Sukabumi.

Iptu Astuti Setyaningsih mengatakan, pelaku menjalankan aski bejatnya dengan modus mengiming-imingi korban diberi "air" agar pintar belajar.

Setelah terbujuk, korban diajak secara paksa untuk ikut ke rumah tersangka.

"Setelah di rumah terlapor, korban dipijat-pijat di bagian kakinya. Setelah itu tersangka dengan keji melakukan pencabulan dengan cara oral seks dan tersangka meminta untuk menyodominya oleh korban," ujarnya Jumat, (5/5/2023).

Setelah kejadian, korban MSR pun langsung mengadukan kejadian yang dialaminya oleh tersangka OY kepada orang tuanya.

"Setelah itu korban pulang dan menceritakan peristiwa yang baru dialami kepada ibu korban," tutur Astuti.

Atas dasar pengakuan dari korban, orang tuanya pun melapor ke Polres Sukabumi Kota.

Pasca-pelaporan, pihaknya pun langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di rumahnya.

"Tersangka telah kami tangkap dan sedang kami lakukan pemeriksaan," ucapnya.

Tersangka dijerat Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 th 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Th 2902 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang -undang.

"Saat ini masih dalam tahap penyidikan. Tersangka tarancam hukuman 15 tahun penjara," kata Astuti. (*)