Jadwal Laga Bali United Versus PSM Makassar di Playoff Internal Liga Champion Asia 2023

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal playoff internal antara Bali United versus PSM Makassar sudah dirilis PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Laga antara juara Liga 1 2021-2022 dan juara Liga 1 2022-2023 itu untuk menentukan wakil Indonesia di ajang Liga Champion Asia 2023.

Pertandingan ini akan dilaksanakan dengan sistem dua leg di kandang masing-masing kedua tim.

Bali United yang juara Liga 1 2021-2022 akan menjadi tuan rumah duluan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar pada Jumat (9/6/2023). Laga dilaksanakan mulai pukul 16.30 Wita.

Kemudian, leg kedua dilangsungkan di kandang PSM Makassar, Stadion Gelora BJ Habibie Parepare, Rabu (14/6/2023) pukul 16.30 Wita.

“Jadwalnya sudah disampaikan secara resmi, selanjutnya kami sampaikan ke tim pelatih. Nanti tim pelatih yang akan susun program latihan untuk menghadapi playoff ini,” tutur Media Officer PSM, Sulaiman Abdul Karim, kepada Kompas.com.

Selain jadwal playoff internal Liga Champions Asia, dalam rilis tersebut PT LIB juga memberikan beberapa ketentuan terkait jumlah pemain dan format pertandingan.

Disebutkan setiap klub diperkenankan mendaftarkan maksimal 35 nama, dengan enam di antaranya adalah pemain asing.

“Berlaku kuota pemain asing 5 (asing bebas) + 1 (asia/AFC) di AFC Club Competition 2023-2024, kedua klub diperkenankan menggunakan pemain asing dengan komposisi yang sama,” demikian bunyi poin kelima pada rilis.

Pendaftaran pemain khusus untuk playoff Liga Champions Asia ini dibuka 1-7 Juni 2023 melalui form online yang dapat diakses pada sistem yang sudah ditentukan.

Selain itu, nama-nama yang didaftarkan wajib memenuhi ketentuan pendaftaran pemain, termasuk kontrak dengan klub sebagaimana diatur dalam Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) FIFA.

PT LIB juga menentukan bahwa pada pertandingan dua leg ini ketentuan gol tandang tidak diberlakukan.

“Sehingga, jika agregat skor kedua klub masih tetap sama. Imbang hingga 2x45 menit di leg kedua, maka pertandingan dilanjutkan ke babak extra time dan dilanjutkan dengan tendangan dari titik penalti jika kedudukan masih tetap imbang hingga extra time,” begitu bunyi petikan poin kelima pada rilis PT LIB lantas mengulang kembali tujuan dari playoff internal ini.

Pemenang dari duel ini akan mendapatkan slot tampil di fase kualifikasi playoff AFC Champions League 2023-2024.

Sedangkan, tim yang kalah akan bermain pada fase playoff AFC Cup 2023-2024. (*)

