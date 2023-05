TRIBUNJABAR.ID, (KARAWANG- BEKASI) - Imigrasi merupakan cerminan suatu negeri, mengapa ?, karena Imigrasi merupakan garda terdepan dan gerbang awal bagi Warga Negara Asing untuk memasuki suatu wilayah kedaulatan suatu negeri. Begitupun dengan yang dilakukan Imigrasi di Indonesia.

Berbagai terobosan diterapkan untuk mempermudah pelayanan yang diberikan bagi pemohon keimigrasian, selain itu, berbagai kemudahan diterapkan dalam mempermudah iklim investasi di Indonesia seiring membaiknya geliat perekonomian di Indonesia pasca Pandemi Covid-19 beberapa tahun terakhir.

Dirjen IM Silmy Ingatkan Wajah Imigrasi Merupakan Cerminan Negeri

Salah satu layanan yang menjadi andalan Imigrasi Indonesia pada saat ini adalah Layanan e-VOA, Layanan ini merupakan suatu kemajuan yang sejalan dengan membaiknya perekonomian Indonesia di antara negara anggota G20 yang diluncurkan pada Tahun 2022 yang lalu.

Dengan e-VoA, orang asing dimudahkan dalam hal pengajuan pra kedatangan serta pembayaran. E-VoA diharapkan dapat berkontribusi nyata untuk mendorong masuknya wisatawan mancanegara maupun pebisnis dari seluruh dunia ke Indonesia. Efisiensi layanan keimigrasian ini menjadi insentif yang berdampak positif terhadap roda perekonomian negara.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim hari ini (Jum’at, 05/05/2023) melanjutkan kembali Kunjungan di Wilayah Jawa Barat, yang diberi kehormatan pada kali ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya dan Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana.

Tinjauan Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang diawali dengan melihat ruang kerja, ruang pelayanan serta fasilitas yang dimiliki dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon layanan keimigrasian.

Silmy menilai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang untuk memfokuskan pada Perawatan Gedung yang dinilai sudah bagus dan memadai serta diakhiri dengan memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang.

Dalam arahannya, Silmy mengingatkan untuk meningkatkan kembali kerjasama tim di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang dalam meraih tujuan bersama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Karawang dan sekitarnya, selain itu Simly menyampaikan untuk membumingkan Imigrasi, sehingga Imigrasi dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas.

Di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Silmy didampingi Andika dan Yayan melakukan pengecekan ruangan, hal yang sama dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang tadi. Dalam arahannya, Silmy mendukung sepenuhnya agar Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi pada tahun ini meraih predikat Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM), Silmy juga menyampaikan agar dalam pemanfaatan ruang kosong hanya satu bagian saja untuk mengurangi kepadatan.

Apresiasi juga disampaikan Simply atas pencapaian Penerimaan PNBP pada tahun lalu dan diharapkan akan terus meningkat di tahun 2023 ini dan tahun-tahun mendatang.