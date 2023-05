Setelah Ryan Kurnia, Persib Bandung Diisukan Bakal Segera Perkenalkan 2 Pemain Ini

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung telah memperkenalkan Ryan Kurnia sebagai rekrutan baru pertamanya yang akan menjadi bagian dari skuad Liga Indonesia musim 2023/2024.

Diketahui, di musim sebelumnya Ryan Kurnia merupakan gelandang serang kanan yang memperkuat Persikabo 1973, dengan mencetak empat gol dan lima assist dari 30 penampilannya.

Setelah Ryan Kurnia, beredar kabar bahwa pemain anyar lainnya akan segera menyusul untuk diperkenalkan kepada publik.

Hal tersebut dikabarkan oleh akun Instagram Gosip Sepakbola Indonesia @gozipbola.

Bahkan, tidak hanya satu, melainkan tiga pemain akan mendapatkan sambutan 'Wilujeung Sumping' sebagai tanda selamat datang bagi sang pemain.

Dalam akun tersebut menampilkan tiga pemain dalam sebuah bingkai foto. Mereka adalah Edo Febriansyah (Rans Nusantara), I Putu Gede Juni Antara (Bhayangkara FC) dan Ryan Kurnia penyerang sayap Persikabo 1973.

Kini, Ryan Kurnia telah resmi diperkenalkan, tinggal Edo Febriansyah dan I Putu Gede Juni Antara yang akan dinantikan bobotoh untuk menghiasi akun Instagram Persib.

Berdasarkan catatan statistik di musim lalu, yang dilansir dari laman Transfermarkt, Edo Febriansyah bermain di sektor bek sayap kiri, dari 25 pertandingan yang dimainkannya, bek Timnas Indonesia tersebut membukukan lima gol dan lima assist bagi Rans Nusantara FC.

Salah satu assist yang dihasilkannya, tercipta saat melawan Persib Bandung (19/2/2023). Dimana umpan silang yang dilepaskannya mampu dikonversi menjadi gol bagi Yanis Mbombo pada menit 60, sekaligus memperkecil kekalahan Rans Nusantara dengan skor 1-3.

Sedangkan, I Putu Gede Juni Antara menjadi pemain yang tidak tergantikan di barisan pertahanan tim berjuluk The Guardians musim lalu. Dimana ia bermain dalam 30 pertandingan dan menghasilkan satu assist gol, dalam 2.518 penampilannya.

"Beberapa hari lagi diperkenalkan Persib Bandung. Here We Go," tulis akun Instagram @gozipbola, Rabu (3/5/2023)